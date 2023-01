Podpora USA a NATO pre Ukrajinu vedie svet ku strašnej vojne, tvrdí šéf ruskej dumy a vyhráža sa globálnou katastrofou

Odveta so silnejšími zbraňami

Nemci váhajú s Leopardmi

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda ruskej Štátnej dumy Vjačeslav Volodin sa vyhráža „globálnou katastrofou“, ak západné dodávky zbraní pre Ukrajinu ohrozia ruské územia.Takéto počínanie by tiež podľa neho spôsobilo neobhájiteľnosť argumentov proti použitiu zbraní hromadného ničenia. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Volodin na komunikačnej platforme Telegram napísal, že podpora USA a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pre Ukrajinu vedie svet ku „strašnej vojne“.„Ak Washington a krajiny NATO dodajú zbrane, ktoré sa použijú na útoky na civilné mestá a pokusy dobyť naše územia, ako hrozia, povedie to k odvetným opatreniam s použitím silnejších zbraní,“ pohrozil.„Argumenty, že jadrové mocnosti predtým nepoužívali zbrane hromadného ničenia v miestnych konfliktoch, sú neobhájiteľné,“ vyhlásil tiež s tým, že to je preto, že USA a NATO „nečelili situácii, keď nastalo ohrozenie bezpečnosti ich občanov a územnej celistvosti krajiny“.Západ za uplynulý týždeň sľúbil vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote miliárd dolárov, spojenci však dosiaľ nepresvedčili Nemecko, aby uvoľnilo veto na poskytovanie tankov Leopard 2 nemeckej výroby.Tanky má niekoľko krajín NATO, na ich transfer však potrebuje povolenie z Berlína.