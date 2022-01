Podpredseda europarlamentu Šimečka už pozná svoju agendu, má na starosti ochranu ľudských práv a demokracie

Na rozdelení agendy sa dohodli

Člen skupiny pre rodovú rovnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nový podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (PS/RE) bude mať na starosti oblasť ochrany ľudských práv a demokracie. V jeho portfóliu budú tiež audity, rodová rovnosť a výskumná činnosť EP.Nové vedenie EP má za sebou prvé oficiálne zasadnutie aj rozdelenie povinností a portfólií na druhú polovicu mandátu do leta 2024.Predsedníčka europarlamentu Roberta Metsola sa dohodla so svojimi 14 podpredsedníčkami a podpredsedami na rozdelení agendy, za ktorú budú zodpovední.Predchádzali tomu bilaterálne stretnutia aj prvé spoločné zasadnutie vedenia EP v uplynulom týždni. V tlačovej správe o tom informoval Šimečka.„Moju novú pracovnú náplň som prijal s pokorou, zodpovednosťou, ale aj radosťou, pretože ide o oblasť, v ktorej som aktívny od začiatku môjho europoslaneckého mandátu. Chcem nadviazať na prácu, ktorú som odviedol už pri návrhu a schválení nástroja pre monitoring dodržiavania demokracie a právneho štátu v členských krajinách. Verím, že hlas na ochranu týchto kľúčových hodnôt a inštitúcií sa mi podarí v Európskom parlamente ešte viac zintenzívniť,“ povedal Šimečka.Túto agendu bude mať na starosti spolu s fínskou kolegyňou Heidy Hautalovou.Šimečka bude tiež členom vysokej skupiny pre rodovú rovnosť a diverzitu. „Tým, že Európsky parlament aj viaceré členské štáty sa tejto téme venujú dlhšie ako my na Slovensku, beriem to zároveň ako príležitosť podporiť európsku úroveň ochrany práv žien aj na Slovensku,“ uviedol.Predsedníčka Metsola zaradila do Šimečkovho portfólia aj Výskumnú službu EP. Ide o servis, ktorý sa stará o zhromažďovanie vedeckých poznatkov, dát a analýz, ktoré sú kľúčové pre informované rozhodnutia europoslankýň a europoslancov pri tvorbe legislatívy aj hlasovaniach.