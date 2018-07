Podpredseda NR SR Béla Bugár sa zaradil k šesťdesiatnikom

Na snímke podpredseda parlamentu SR Béla Bugár (Most-Híd) počas zasadnutia 32. schôdze NR SR 12. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. júla (TASR) - Podpredseda NR SR Béla Bugár sa v sobotu 7. júla stal šesťdesiatnikom.Béla Bugár sa narodil 7. júla 1958 v Bratislave. Štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes STU - Slovenská technická univerzita) v Bratislave ukončil v roku 1982. Do roku 1990 pracoval ako strojný inžinier v Závodoch ťažkého strojárstva (ZŤS) v Bratislave.Hneď po Novembri '89 vstúpil do politiky a už začiatkom roka 1990 spoluzakladal Maďarské kresťanskodemokratické hnutie. V roku 1991 sa stal jeho druhým predsedom (prvým bol Kálmán Janics).V rokoch 1990-1992 bol Béla Bugár poslancom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR, od roku 1992 až doteraz pôsobí ako poslanec slovenského parlamentu. MKDH viedol až do roku 1998, keď sa spojilo s ďalšími maďarskými politickými subjektmi - s hnutím Spolužitie a s Maďarskou občianskou stranou (MOS). Spoločný subjekt mal názov Strana maďarskej koalície (SMK). Jeho vznik bol reakciou na zmenu volebného zákona, ktorú iniciovala Mečiarova vláda a ktorá koalíciám sprísnila podmienky na vstup do parlamentu.Béla Bugár bol predsedom SMK od 21. mája 1998 do 31. marca 2007. Počas dvoch volebných období v rokoch 1998-2006 vykonával funkciu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Od 7. februára 2006 do predčasných parlamentných volieb v júni 2006 bol poverený vedením NR SR, pretože Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vystúpilo z vládnej koalície a dovtedajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský (KDH) na tento post rezignoval.Po parlamentných voľbách v roku 2006 bol Béla Bugár členom parlamentného klubu poslancov za SMK a členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Klub SMK opustil 22. apríla 2009 a do konca volebného obdobia bol nezávislým poslancom NR SR.Od roku 2009 začali odídenci z SMK formovať novú politickú stranu s názvom Most-Híd. Ustanovujúci snem strany sa uskutočnil 11. júla 2009 a delegáti si za predsedu strany zvolili Bélu Bugára. Tento post zastáva dodnes.V parlamentných voľbách v roku 2010 strana Most-Híd získala 8,12 percenta platných hlasov voličov a stala sa parlamentnou stranou. Bugár pôsobil od 8. júla 2010 do 4. apríla 2012 na poste podpredsedu NR SR.V predčasných voľbách v marci 2012 získal Most-Híd 6,89 percenta hlasov a strana pôsobila počas volebného obdobia v opozícii.V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016, získala strana Most-Híd 6,50 percenta hlasov (11 kresiel) a stala sa súčasťou vládnej koalície. Spolu s víťaznou stranou Smer-SD a ďalšími parlamentnými stranami - Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranou #Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR. V nej strana Most-Híd získala post podpredsedu NR SR, ktorý zastáva Béla Bugár.Na straníckom sneme 9. júna tohto roku Béla Bugár ohlásil, že sa bude vo voľbách v roku 2019 uchádzať o funkciu prezidenta.