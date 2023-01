Podpredseda ÚVO by mal predložiť osvedčenie v súvislosti s utajovanými skutočnosťami až po vymenovaní, navrhuje Sme rodina

Zmena podmienky

Utajované skutočnosti

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Podmienka oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia tajné by sa mala vzťahovať na podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) až po vymenovaní do funkcie. V súčasnosti sa od kandidátov na podpredsedu úradu vyžaduje ako predpoklad na ich vymenovanie, aby boli držiteľmi platného osvedčenia.So zmenou podmienky predkladania platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami počíta návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý v Národnej rade SR predložili poslanci Miloš Svrček Jozef Hlinka (obaja Sme rodina) . Navrhovaná účinnosť úpravy zákona po jej schválení je 1. mája 2023.Nadväzne má byť upravené oprávnenie vlády odvolať takého podpredsedu úradu, ktorý osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nezískal. Zároveň zostane vláde oprávnenie odvolať podpredsedu úradu, ak počas výkonu svojej funkcie oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stratil.„Fungovanie úradu z hľadiska utajovaných skutočností bude zabezpečené tým, že predseda úradu (ako kandidát) bude musieť aj naďalej deklarovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami ešte pred zvolením do funkcie, ako predpoklad alebo podmienku svojho zvolenia do funkcie,“ informovali predkladatelia novely zákona o verejnom obstarávaní.