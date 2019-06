Podriadení generála ruskej polície podpisujú petíciu za jeho návrat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. júna (TASR) - Podriadení generála ruskej polície odvolaného v súvislosti s prípadom novinára Ivana Golunova spustili na internete petíciu, ktorou žiadajú jeho návrat do funkcie náčelníka polície pre Moskvu-západ. Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Generál Andrej Pučkov bol z funkcie odvolaný vo štvrtok za neoprávnené prenasledovanie Golunova, novinára spravodajského portálu Meduza. Petícia bola zverejnená na webovej stránke Change.org a doteraz ju podpísalo približne 1200 ľudí.uvádza sa v petícii. Podľa jej autorov Pučkov nemá prečo niesť zodpovednosť za začatie stíhaniaSignatári žiadajú prezidenta Vladimira Putina, aby dal situáciu ešte raz preveriť a vyjadril sa k Pučkovovmu prípadu na budúci týždeň, keď bude v priamom prenose odpovedať na otázky občanov.Moskovská policajná únia zároveň — podľa spravodajského portálu Znak.com — informovala, že Pučkov napísal žiadosť o odchod do dôchodku. Údajne sa tiež snaží presvedčiť kolegov z polície, aby organizátorom priamej telefonickej linky s Putinom neposielali videoposolstvo na jeho obranu.Šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov medzičasom na svojom internetovom kanáli informoval, že polícia zorganizuje pochod na podporu odvolaného generála Pučkova.Spolu s Pučkovom Putin vo štvrtok odvolal aj policajného generála Jurija Deviatkina, ktorý v rámci Moskvy viedol oddelenie pre boj proti obchodovaniu s drogami.Golunova minulý týždeň v Moskve zadržali na základe obvinení "Novinár na súde tvrdil, že drogy mu policajti podstrčili. Golunov tvrdí, že jeho zadržanie súvisí s novinárskou prácou, keď sa venoval vyšetrovaniu podozrivých káuz v pohrebných službách. Vypovedal tiež, že na policajnej stanici bol vystavený fyzickému násiliu. Súd cez víkend rozhodol, že Golunov bude do 7. augusta v domácom väzení.Po mohutnej kampani na jeho podporu — nielen v Rusku, ale aj v zahraničí — ministerstvo vnútra oznámilo, že obvinenie stiahlo a trestné stíhanie zastavilo.Na novinárovu podporu sa v stredu v Moskve konal úradmi nepovolený pochod. Polícia počas neho zadržala vyše 500 ľudí.