Podrobnosti o požiari na ponorke sa nemôžu zverejniť, oznámil Kremeľ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. júla (TASR) - Kremeľ v stredu oznámil, že podrobnosti o požiari, ktorý si vyžiadal životy 14 členov posádky hlbokomorského plavidla, sa nezverejnia, pretože obsahuje tajné informácie.povedal podľa agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že patria do kategórie "štátnych tajomstiev".Ruské ministerstvo obrany uviedlo v pondelok iba to, že pri požiari vedeckovýskumnej hlbokomorskej ponorky zahynulo 14 príslušníkov ruských námorných síl. K nešťastiu došlo podľa neho v ruských teritoriálnych vodách a požiar sa podarilo uhasiť.Podľa rezortu je ponorka určená na výskum dna oceánu "v záujme ruského námorníctva", pričom požiar vypukol počas batymetrických meraní. Námorníci zahynuli "v dôsledku otravy splodinami horenia".V súčasnosti je ponorka na námornej základni v Severomorsku. Príčiny nešťastia sú predmetom vyšetrovania.Ruská agentúra RBC s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že požiar vypukol na palube ponorky AS-12 s prezývkou Lošarik. Toto plavidlo s hĺbkou ponoru do 6000 metrov je poháňané jadrovým reaktorom a je určené pre 25 členov posádky. Na palube ponorky tohto typu nie sú zbrane.Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril hlbokú sústrasť v súvislosti so smrťou 14 príslušníkov ruských námorných síl v ponorke a nariadil poskytnúť rodinám obetí všetku potrebnú pomoc.