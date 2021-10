Podtatranské múzeum neotvorí do konca roka expozíciu kniežacej hrobky, za posun termínu môže viacero dôvodov

Inštalácia expozície ešte neprebehla

Nepriaznivá epidemická situácia

Prioritná úloha a cieľ





Kniežacia hrobka zo 4. storočia bola objavená pri výstavbe priemyselného parku v popradskej mestskej časti Matejovce v roku 2005, nachádzala sa v hĺbke päť metrov. Išlo o zastrešenú zrubovú komoru s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, aj s pozostatkami potravy v keramických a bronzových nádobách.Našli sa v nej tiež ozdobné predmety z bronzu, striebra a zlata. Práve v tomto roku si múzeum pripomína aj 15 rokov od archeologického výskumu, ktorý realizovalo v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV a ďalšími partnermi. Potom nasledoval medzinárodný vedecký výskum a záchrana hrobky v slovenských a viacerých zahraničných vedeckých pracoviskách a laboratóriách.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2021 - Dlho očakávané otvorenie expozície archeologického nálezu kniežacej hrobky v Podtatranskom múzeu v Poprade sa posunie, a to až na budúci rok. Pôvodne síce bolo naplánované na záver tohto roka, to sa však podľa riaditeľky múzea Magdalény Bekessovej nestihne.Ako vysvetlila pre agentúru SITA, dôvodmi sú situácia v súvislosti s COVID-19, proces schvaľovania finančných prostriedkov a verejné obstarávanie.Múzeum ešte v apríli avizovalo, že počas jesene sa v jeho priestoroch začne s inštaláciou expozície. Podľa riaditeľky sa tak zatiaľ nestalo.„Podpora zriaďovateľa je naozaj veľká a v našom spoločnom záujme je otvoriť expozíciu čo najskôr, ale v tomto roku to už nebude,“ uviedla.Posun termínu otvorenia potvrdil aj spomínaný zriaďovateľ, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK).„Proces prípravy expozície kniežacej hrobky je náročný z odborného, finančného a časového hľadiska. Pri príprave expozície sa postupuje podľa platných zákonov a nariadení, napríklad zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách, stanovísk Pamiatkového úradu a podobne, čo z týchto objektívnych dôvodov spôsobuje posúvanie plánovaných termínov,“ vysvetlila pre SITA Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.Oneskorenie súvisí podľa jej slov aj s nepriaznivou epidemickou situáciou a následnou materiálovou krízou. Poukázala na to, že tá je spojená s rapídnym zvyšovaným cien a nedostatkom materiálov, ktoré majú byť použité na zhotovenie výstavného mobiliáru.Hrobka bude inštalovaná na prízemí v zrekonštruovaných priestoroch múzea. Podtatranské múzeum v Poprade vyhlásilo verejné obstarávanie v súvislosti so zhotovením a realizáciou expozície. Kraj zatiaľ pridelil finančné prostriedky na realizáciu expozície vo výške 494 615 eur.Heilová pripomenula, že otvorenie expozície je prioritnou úlohou a cieľom Podtatranského múzea v Poprade. „V súlade s cieľom múzea považuje otvorenie expozície za jednu z priorít v oblasti kultúry aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý jej realizáciu financuje,“ uzavrela.