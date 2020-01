POĎTE NA LYŽE: Otvorili už 60 stredísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nízke Tatry



Jasná sever 20-80 cm dobré

Jasná juh 30-80 cm dobré

Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré

Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré

Tále 30-50 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 30 cm dobré

Telgárt 30-40 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 30-35 cm dobré

Polomka-Bučník 25-30 cm dobré

Vyšná Boca 60-80 cm veľmi dobré

Krpáčovo 30-50 cm dobré

Mýto pod Ďumbierom 0-25 cm dobré



Vysoké a Západné Tatry

Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 30-70 cm veľmi dobré

Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré

Roháče – Spálená 50–70 cm veľmi dobré

Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré

Podbanské 20-25 cm dobré

Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 25-30 cm dobré

Svit-Lopušná dolina 35 cm dobré

Tatrasvit-Lopušná dolina 40-50 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče-Spálená 50-70 cm veľmi dobré

Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré



Belianske Tatry

Bachledka Ski and Sun 30-40 cm dobré

Monkova dol.-Ždiar 70 cm veľmi dobré

Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré



Spišská Magura

Vyšné Ružbachy 65 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra

Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré

Vrátna - Paseky 15-40 cm veľmi dobré

Winter park Martinky 25-50 cm dobré

Snowland - Valčianska dolina 25 cm dobré



Stredné Slovensko

Králiky 25-50 cm veľmi dobré

Krahule 30 cm veľmi dobré

Skalka arena 10-35 cm veľmi dobré

Salamandra resort 0-30 cm dobré

Čičmany 0-45 cm veľmi dobré

Kokava - línia 30-40 cm dobré

Vyšná Slaná - Július 20-30 cm dobré

Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré

Drozdovo 15-20 cm obmedzené



Malé Karpaty

Zochova chata 0-20 cm dobré



Javorníky

Kohútka 10-30 cm dobré

Kasárne - Javorníky 10-40 cm veľmi dobré

Ski Makov 15-20 cm obmedzené



Orava a Kysuce

Oravská Lesná 20-45 cm veľmi dobré

Ski Zábava-Hruštín 20-40 cm veľmi dobré

Krušetnica 20-30 cm dobré

Ski Vitanová 30-50 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 20-40 cm veľmi dobré

Snowparadise Veľká Rača 25-40 cm dobré

Snow Sun Vadičov 20-30 cm dobré

Športcentrum Oščadnica 5-20 cm obmedzené

Brezovica 15-65 cm dobré



Východné Slovensko

Litmanová 50 cm veľmi dobré

Levočská dolina 20-40 cm veľmi dobré

Plejsy 30-40 cm dobré

Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré

Drienica 30 cm veľmi dobré

Jahodná 20-30 cm dobré

Gugel Mlynky 30-50 cm dobré



Rakúsko



Dolné a Horné Rakúsko



Annaberg 30-70 cm dobré

Göstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobré

Hinterstoder 20-140 cm veľmi dobré

Stuhleck 20-75 cm dobré





Ľadovce

Stubai 50-330 cm dobré

Pitztal 145-285 cm dobré

Sölden 15-315 cm dobré

Hintertux 40-205 cm dobré

Zugspitze 140-165 cm dobré

Zell am See – Kaprun 30–190 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko

Serfaus – Fiss – Ladis 40-125 cm veľmi dobré

St. Anton am Arlberg 60-150 cm dobré

Ischgl 50–110 cm veľmi dobré

Kitzbühel – Kirchberg 45–75 cm dobré

Zillertal 55–190 cm dobré

Obertauern 130–160 cm veľmi dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 50-120 cm dobré

Zermatt - Matterhorn 60-140 cm dobré

Saas-Fee 60–290 cm dobré

4 Vallées 20–230 cm dobré



Taliansko

Alta Badia 35-130 cm dobré

Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré

Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré

Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré

Livigno 80-155 cm dobré

Adamello - Tonale 200-400 cm dobré



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) - Lyžiarsku sezónu rozbehlo už viac ako 60 stredísk, no vo väčšine z nich je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou. Polovica areálov má k dispozícii pod 50 percent zjazdoviek. Počet upravených tratí v strediskách sa však vďaka chladnejším dňom, ktoré umožnili výrobu technického snehu, zvýšil. Vo štvrtok (2. 1.) sa zasnežovalo predovšetkým v nižších polohách, keďže vo vysokohorských lokalitách prevládalo inverzné počasie s plusovými teplotami, ktoré pokračuje aj v piatok.Na upravených zjazdovkách je technický podklad, s menšou časťou prírodného snehu hlavne v severnejších oblastiach Oravy a Tatier. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje od 20 do 50 cm, miestami o niečo viac, 30 až 50 cm je na Táloch, v Jasenskej doline alebo v stredisku Gugel Mlynky, do 25 cm prírodného snehu hlási Podbanské a 30 až 40 cm Kokava línia, Pavčina Lehota a Telgárt.Lyžiarske podmienky sú dobré, miestami obmedzené, v severnejších oblastiach veľmi dobré. Niektorí prevádzkovatelia ponúkajú k lyžovačke aj dodatočné aktivity – napríklad ľadová plocha je pripravená na Donovaloch a vo Valčianskej doline, Zip line môžu vyskúšať návštevníci Kubínskej hole, sánkarska dráha je otvorená na Hrebienku a v Bachledke.V Alpách prevládalo v posledných troch dňoch slnečné počasie a mierne teploty, dnes má byť viac oblakov a teploty majú o niečo klesnúť. Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, k dispozícii je 70 až 100 percent lyžiarskych tratí. Snehová vrstva je stabilná, len miestami poklesla o 5 cm.