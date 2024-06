Poďte slušne, no dôrazne vyjadriť svoj nesúhlas. Občianske organizácie pozývajú na Pochod za slobodu a demokraciu

Podkopávajúce návrhy zákonov

Dôrazné vyjadrenie nesúhlasu

14.6.2024 (SITA.sk) - V hlavnom meste Bratislava sa v utorok 18. júna bude pochodovať za slobodu a demokraciu. Pochod Za slobodu a demokraciu organizujú platformy a iniciatívy zastupujúce značnú časť slovenskej občianskej spoločnosti, ide o dosiaľ najväčšie spojenie týchto platforiem a organizácií.Pochod by mal vyjadriť ich postoj a odhodlanie chrániť slobodu a nezávislosť médií, životné prostredie, kultúru, mimovládne organizácie , ale aj princípy právneho štátu. Organizátormi pochodu sú Otvorená Kultúra! , Platforma pre demokraciu, Klimatická koalícia Občianske združenie Mier Ukrajine , a tiež organizátori občianskych protestov v rôznych slovenských mestách.Podujatie sa začne o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave, pochodujúci odtiaľ zamieria na Námestie slobody. O 18:00 sa tu pripoja ku koncertu Pohody a Rozhlasu a televízie Slovenska na podporu slobody médií.„Počas aktuálnej schôdze parlamentu sa rokuje o množstve návrhov zákonov, ktoré podkopávajú slobodu a nezávislosť médií, ohrozujú ochranu životného prostredia a základné občianske práva. Považujeme za nevyhnutné ukázať, že silná občianska spoločnosť je tu a bude chrániť inštitúcie a základné piliere demokracie,” vysvetlili organizátori pochodu.Poukázali napríklad na nový zákon o verejnoprávnom telerozhlase, legislatívu, ktorá upravuje právo na opravu, zákon o slobodnom prístupe k informáciám či zákon povoľujúci výruby stromov, ktorý vetovala prezidentka „Zmeny v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie či zákon proti mimovládkam síce boli odsunuté na september, ale aj tieto ohrozujú občianske práva a slobody zakotvené v ústave,“ dodali organizátori a podotkli, že k menovaným zákonom sa pridáva aj vládou čerstvo schválený „ lex atentát “, ktorý by mohol priniesť zmeny v práve na zhromažďovanie.„Pozývame každého, komu záleží na slobodnej a demokratickej budúcnosti Slovenska. Prineste si transparenty, píšťalky, rapkáče a poďte slušne, no dôrazne vyjadriť svoj nesúhlas s tým, ako je aktuálne spravovaný štát patriaci nám všetkým,” uzatvárajú v stanovisku organizátori pochodu.