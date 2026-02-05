Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. februára 2026

Podujatie Naše Mesto oslavuje 20 rokov dobrovoľníckej pomoci po celom Slovensku, zapoja sa tisícky firiem


Tagy: Dobrovoľníctvo Firmy Mimovládne organizácie Naše Mesto Neziskové organizácie tretí sektor

Vo štvrtok sa začalo prihlasovanie na 20. ročník najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, ktoré prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách ...



Zdieľať
dobrovolnictvo 676x451 5.2.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok sa začalo prihlasovanie na 20. ročník najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, ktoré prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách na Slovensku. Firmy môžu zapojiť svojich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít na pomoc neziskovým organizáciám, školám, komunitným centrám, útulkom, zariadeniam pre seniorov a iným organizáciám. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.


Dobrovoľníci a dobrovoľníčky prídu pomáhať v júni aj v septembri. „Už vlani sme videli dopyt po dobrovoľníckych príležitostiach na strane firiem aj organizácií, preto sme ponúkli dva dátumy. Ohlasy boli pozitívne, preto koncept dvoch podujatí prinášame aj na 20. ročníku Nášho Mesta. Verím, že firmy so záujmom byť dobrým partnerom komunít budú pri tom s nami,“ hovorí výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Tisícky ľudí z firiem po celom Slovensku sa pridajú k pomoci súčasne v stovkách malých či veľkých prospešných organizácií v regiónoch. Minulý rok dobrovoľníci a dobrovoľníčky skrášlili záhrady, parky, čistili lesy, natierali ploty a lavičky v amfiteátroch, upratovali materské centrá aj charitné domy a prispeli tiež k záchrane kultúrnych pamiatok. Zapojili sa do reťaze pomoci od Stupavy až po najvýchodnejšie miesto v Snine.

Niektoré firmy využili jeden z dvoch termínov, iné vyslali zamestnancov a zamestnankyne na pomoc organizáciám v júni aj v septembri. „Každý rok sa zapájajú nové firmy. Naše Mesto býva pre mnohých účastníkov prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom a môže viesť k dlhodobej spolupráci, z ktorej potom benefitujú neziskovky aj dobrovoľníci. Navyše aj menší počet dobrovoľníkov dokáže už za pár hodín pomôcť organizáciám s prácou, na ktorú počas roka nemajú čas ani peniaze. Je to pre ne neoceniteľný prínos,“ dodal Kišša. Prihlasovanie organizácií sa otvára 10. februára 2026.


Naše Mesto je najznámejšie a najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Firmy vlani vyslali ľudí na pomoc 258 organizáciám v 57 slovenských mestách a obciach. Ruku k dielu priložilo v neziskových organizáciách, škôlkach, školách, komunitných centrách, útulkoch, no aj v prírode či pri zveľaďovaní kultúrnych pamiatok spolu 9 700 ľudí. Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis už dvadsať rokov.  Aktuálne je súčasťou akcií v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov.




Zdroj: SITA.sk - Podujatie Naše Mesto oslavuje 20 rokov dobrovoľníckej pomoci po celom Slovensku, zapoja sa tisícky firiem © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľníctvo Firmy Mimovládne organizácie Naše Mesto Neziskové organizácie tretí sektor
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Tri obce s marginalizovanými rómskymi komunitami dostanú viac než 6 miliónov eur na výstavbu bytov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 