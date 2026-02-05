|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
Podujatie Naše Mesto oslavuje 20 rokov dobrovoľníckej pomoci po celom Slovensku, zapoja sa tisícky firiem
Vo štvrtok sa začalo prihlasovanie na 20. ročník najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, ktoré prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách ...
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok sa začalo prihlasovanie na 20. ročník najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, ktoré prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách na Slovensku. Firmy môžu zapojiť svojich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít na pomoc neziskovým organizáciám, školám, komunitným centrám, útulkom, zariadeniam pre seniorov a iným organizáciám. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky prídu pomáhať v júni aj v septembri. „Už vlani sme videli dopyt po dobrovoľníckych príležitostiach na strane firiem aj organizácií, preto sme ponúkli dva dátumy. Ohlasy boli pozitívne, preto koncept dvoch podujatí prinášame aj na 20. ročníku Nášho Mesta. Verím, že firmy so záujmom byť dobrým partnerom komunít budú pri tom s nami,“ hovorí výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.
Tisícky ľudí z firiem po celom Slovensku sa pridajú k pomoci súčasne v stovkách malých či veľkých prospešných organizácií v regiónoch. Minulý rok dobrovoľníci a dobrovoľníčky skrášlili záhrady, parky, čistili lesy, natierali ploty a lavičky v amfiteátroch, upratovali materské centrá aj charitné domy a prispeli tiež k záchrane kultúrnych pamiatok. Zapojili sa do reťaze pomoci od Stupavy až po najvýchodnejšie miesto v Snine.
Niektoré firmy využili jeden z dvoch termínov, iné vyslali zamestnancov a zamestnankyne na pomoc organizáciám v júni aj v septembri. „Každý rok sa zapájajú nové firmy. Naše Mesto býva pre mnohých účastníkov prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom a môže viesť k dlhodobej spolupráci, z ktorej potom benefitujú neziskovky aj dobrovoľníci. Navyše aj menší počet dobrovoľníkov dokáže už za pár hodín pomôcť organizáciám s prácou, na ktorú počas roka nemajú čas ani peniaze. Je to pre ne neoceniteľný prínos,“ dodal Kišša. Prihlasovanie organizácií sa otvára 10. februára 2026.
Naše Mesto je najznámejšie a najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Firmy vlani vyslali ľudí na pomoc 258 organizáciám v 57 slovenských mestách a obciach. Ruku k dielu priložilo v neziskových organizáciách, škôlkach, školách, komunitných centrách, útulkoch, no aj v prírode či pri zveľaďovaní kultúrnych pamiatok spolu 9 700 ľudí. Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis už dvadsať rokov. Aktuálne je súčasťou akcií v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie Naše Mesto oslavuje 20 rokov dobrovoľníckej pomoci po celom Slovensku, zapoja sa tisícky firiem © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky prídu pomáhať v júni aj v septembri. „Už vlani sme videli dopyt po dobrovoľníckych príležitostiach na strane firiem aj organizácií, preto sme ponúkli dva dátumy. Ohlasy boli pozitívne, preto koncept dvoch podujatí prinášame aj na 20. ročníku Nášho Mesta. Verím, že firmy so záujmom byť dobrým partnerom komunít budú pri tom s nami,“ hovorí výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.
Tisícky ľudí z firiem po celom Slovensku sa pridajú k pomoci súčasne v stovkách malých či veľkých prospešných organizácií v regiónoch. Minulý rok dobrovoľníci a dobrovoľníčky skrášlili záhrady, parky, čistili lesy, natierali ploty a lavičky v amfiteátroch, upratovali materské centrá aj charitné domy a prispeli tiež k záchrane kultúrnych pamiatok. Zapojili sa do reťaze pomoci od Stupavy až po najvýchodnejšie miesto v Snine.
Niektoré firmy využili jeden z dvoch termínov, iné vyslali zamestnancov a zamestnankyne na pomoc organizáciám v júni aj v septembri. „Každý rok sa zapájajú nové firmy. Naše Mesto býva pre mnohých účastníkov prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom a môže viesť k dlhodobej spolupráci, z ktorej potom benefitujú neziskovky aj dobrovoľníci. Navyše aj menší počet dobrovoľníkov dokáže už za pár hodín pomôcť organizáciám s prácou, na ktorú počas roka nemajú čas ani peniaze. Je to pre ne neoceniteľný prínos,“ dodal Kišša. Prihlasovanie organizácií sa otvára 10. februára 2026.
Naše Mesto je najznámejšie a najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Firmy vlani vyslali ľudí na pomoc 258 organizáciám v 57 slovenských mestách a obciach. Ruku k dielu priložilo v neziskových organizáciách, škôlkach, školách, komunitných centrách, útulkoch, no aj v prírode či pri zveľaďovaní kultúrnych pamiatok spolu 9 700 ľudí. Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis už dvadsať rokov. Aktuálne je súčasťou akcií v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie Naše Mesto oslavuje 20 rokov dobrovoľníckej pomoci po celom Slovensku, zapoja sa tisícky firiem © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Tri obce s marginalizovanými rómskymi komunitami dostanú viac než 6 miliónov eur na výstavbu bytov
Tri obce s marginalizovanými rómskymi komunitami dostanú viac než 6 miliónov eur na výstavbu bytov