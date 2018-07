Podujatie Natsumatsuri prinesie do centra Bratislavy japonskú kultúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Podujatie Natsumatsuri prinesie do centra Bratislavy v sobotu popoludní japonskú kultúru. Japonský deň na festivale Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti pripravilo Veľvyslanectvo Japonska v SR. Uskutoční sa na Hlavnom námestí a na nádvorí Starej radnice.informovala TASR sekcia kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR.Na nádvorí Starej radnice majú návštevníci od 14.00 h možnosť vidieť čajový obrad, špeciality japonskej kuchyne, výrobu ikebany či tradičné japonské odevy. Súčasťou podujatia je aj sprievodný program, a to výstava bonsajov, stolová hra šógi a go, kaligrafia a origami, ale aj prezentácia mesta Gifu.Program bude od 17.30 h pokračovať na Hlavnom námestí slávnostným otvorením. Nasledovať bude koncert japonských piesní, ukážka bojových umení, predstavenie ich tanca a podujatie vyvrcholí o 20.30 h japonskými fraškami Kjógen, Kaki jamabuši a Bóšibari.