Podunajské Biskupice budú mať nového starostu Z. Péka

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice bude mať nového starostu, novinára - publicistu Zoltána Péka (Most-Híd, SaS, Sme rodina, OKS, Nova). Rozhodli o tom obyvatelia mestskej časti v sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách. Súčasná dosluhujúca starostka Alžbeta Ožvaldová sa už o tento post neuchádzala. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb.adresoval na sociálnej sieti obyvateľom Pék. Vo voľbách získal od voličov 1527 hlasov (20,82 percenta).V Podunajských Biskupiciach si obyvatelia zvolili do miestneho zastupiteľstva svojich 15 zástupcov. Sú medzi nimi Izabella Jégh, Ildikó Virágová, Barbora Lukáčová, Zuzana Čermanová, Mikuláš Krippel, Peter Tóth, Pavol Hanzel, Stanislav Koiš, Michal Drábik, Iveta Daňková, Roman Lamoš, Pavol Kubiš, Boris Boleček i Boris Vereš. Medzi miestnych poslancov sa prebojoval aj Zoltán Pék, ak však chce vykonávať funkciu starostu, musí sa mandátu miestneho poslanca vzdať. V miestnom zastupiteľstve má na jeho miesto zasadnúť náhradníčka Olívia Falanga Wurster. Mestská časť bude mať v bratislavskom mestskom parlamente dvoch zástupcov, a to Alžbetu Ožvaldovú a Romana Lamoša.V Podunajských Biskupiciach bolo zapísaných v rámci komunálnych volieb 20.027 voličov. Zúčastnilo sa ich 7562 obyvateľov, čo predstavuje účasť 37,75 percenta.