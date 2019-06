Podvodne získané akademické tituly chce M. Beblavý riešiť zákonom

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 28. júna (TASR) - Odoberanie akademických titulov by sa mohlo umožniť spätne desať rokov od ich dosiahnutia. Novelu vysokoškolského zákona chce opätovne do Národnej rady (NR) SR predložiť nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Vyriešiť tak chce situáciu s podvodne získanými titulmi.zdôraznila nezaradená poslankyňa Viera Dubačová s tým, že v súčasnosti je ľahké kúpiť si akademický titul. Považuje za dôležité ľuďom ukázať, že poctivosť sa vypláca.Beblavý vysvetlil, že zákon chcú opätovne predložiť s tým, že možnosť odobratia podvodne získaných titulov by bola desať rokov od ich nadobudnutia. Hovorí, že tak chceli vyjsť v ústrety koalícii a vytvoriť priestor na kompromis.Podľa Beblavého je potrebné do budúcna zabrániť tomu, aby sa tituly dali získať podvodne. Reaguje tak podľa svojich slov aj na kauzu rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Doplnil, že novela má riešiť nielen plagiáty prác, ale aj originály, ktoré si niekto objednal za peniaze.