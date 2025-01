Podvodníci obrali 92-ročnú starenku o 25-tisíc eur, použili pritom známu fintu

30.1.2025 (SITA.sk) - Podvodníci známou fintou obrali 92-ročnú seniorku z Trnavy o 25 tisíc eur. Najskôr jej zatelefonoval údajný poštový kuriér, že jej bude doručený balík pre seniorov. Počas telefonátu zisťoval, akú vysokú hotovosť má doma a či je sama.O niekoľko minút neskôr mala babička ďalší hovor. „Osoba sa jej predstavila ako príslušníčka polície, využila jej dôverčivosť a menšiu opatrnosť spôsobenú pravdepodobne vysokým vekom a oznámila jej, že registrujú podvodníkov, ktorí pod zámienkou doručenia balíka okrádajú seniorov. Následne jej dala pokyn, aby svoje peniaze vložila do tašky a následne vyložila do smetnej nádoby pred dom,“ informovala o prípade hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Babička, žiaľ, o peniaze prišla.Polícia prijala v priebehu dvoch dní na linku 158 až 11 telefonátov z okresu Galanta a 10 z okresu Trnava, v ktorých seniori informovali o pokusoch vylákať od nich peniaze. Podvodníci pochodili len v jednom prípade, čo však neznamená, že to nebudú skúšať opäť.Polícia upozorňuje dôchodcov, aby v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nevkladali svoje peniaze do smetných nádob, nikomu ich nepodávali, ani inak nezasielali.