Podvodníci okrádajú seniorov, v Trnavskom kraji eviduje polícia škody za viac ako 50-tisíc

Polícia v Trnavskom kraji eviduje v tomto roku v porovnaní s minulým výrazný nárast počtu podvodov na dôchodcoch. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, v roku 2020 riešili policajti v kraji celkovo osem prípadov, pri ktorých sa podvodníci snažili pod rôznymi zámienkami vylákať peniaze od starších osôb.

V jednom prípade údajný synovec vylákal od obete 8 000 eur. Zvyšných sedem pokusov podvodníkom nevyšlo a dôchodcovia o svoje úspory nakoniec neprišli.

Nemajú hranice

Upozornenie pre príbuzných

Chcú si požičať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2021 (Webnoviny.sk) -V tomto roku policajti zaznamenali už 20 prípadov, z ktorých deväť bolo pre podvodníkov úspešných. Od poškodených získali celkovo 53 000 eur. Pokiaľ by sa im podarilo oklamať všetkých 20 dôchodcov, celková škoda by sa vyšplhala na viac ako 100 000 eur.Hyenizmus podvodníkov nemá podľa Antalovej žiadne hranice. Ich najstaršou obeťou bol v tomto roku 92 ročný pán. Priemerný vek potenciálnych, ale aj skutočných obetí, bol približne 76 rokov.„Apelujeme na rodinných príslušníkov, aby upozornili svojich najbližších, starších členov rodiny, nech sú obozretní a najskôr si vždy u niekoho z rodiny overia, či im skutočne mohol volať ich príbuzný. Starším občanom ďalej odporúčame, aby si domov nevpúšťali cudzie osoby,“ zdôraznila Antalová.Ak má niekto z oslovených seniorov podozrenie, že môže ísť o akýkoľvek podvod, mali by ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.Podvodníci najčastejšie vystupujú ako syn, synovec alebo vnuk, ktorí si chcú na niečo požičať peniaze. Ďalej sa predstavujú ako príslušníci kriminálnej polície, ktorí žiadajú kauciu, aby rodinný príslušník nešiel do väzenia.Podvodníci sa vydávajú aj za lekárov, ktorí žiadajú peniaze na odškodné, pretože syn alebo vnuk spôsobil nehodu a pre zranenie nemôžu osobne volať.