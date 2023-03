Podvodníci pripravili dôchodkyňu o celoživotné úspory, polícia apeluje na občanov

Majetok vyložila na chodník

Polícia varuje občanov

6.3.2023 (SITA.sk) - Podvodníci pripravili 79-ročnú ženu z Topoľčian o celoživotné úspory. Neznáma žena telefonicky oslovila dôchodkyňu s tým, že je z polície, vyšetrujú vlámania do domov a zlodeji vraj majú vytypovaný jej dom. Staršiu ženu požiadala, aby všetky peniaze a cennosti dala do tašky a položila ju pred dom a že po akcii žene všetko vrátia.Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, dôchodkyňa v strachu o svoj majetok podvodníčku poslúchla a v bielej kabelke vyložila na chodník pred domom 14 500 eur. Keď sa vrátila k telefónu žena na druhom konci linky pokračovala v rozhovore a podľa polície si vymýšľala rôzne témy, aby seniorku udržala v pozornosti.Na konci hovoru jej oznámila, že si môže ísť pred dom pre svoje peniaze, lebo akcia sa skončila. Na chodníku však poškodená už žiadnu tašku nenašla.Polícia apeluje na všetkých občanov, aby si všetky podozrivé žiadosti o peniaze z akéhokoľvek dôvodu najskôr preverili u svojich príbuzných.„Volajte svojim deťom, vnúčatám, susedom či priateľom skôr, ako vydáte svoje úspory do cudzích rúk. Prípadne sa obráťte na políciu na telefónne číslo 158,“ vyzýva starších občanov v závere statusu polícia.