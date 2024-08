Podvodníci pripravili seniora a seniorku o tisíce eur, použili na to legendu

Obálka v tráve

Peniaze vyhodila z balkóna

1.8.2024 (SITA.sk) - Podvodníci pripravili seniora a seniorku v bratislavskom druhom okrese o tisíce eur. Použili na to legendu o tom, že príbuzní seniorov zavinili dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranilo dieťa a je potrebné za nich zaplatiť kauciu.Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave , v prvom prípade bol podvedený 90-ročný senior z Ružinova. V úsilí zachrániť svoju dcéru a vnučku úspory vo výške 33-tisíc eur, ktoré mal doma, vložil podľa pokynov do obálok a nechal ich v tráve pri zadnom vchode bytového domu.„Keď sa vrátil do bytu bolo mu oznámené, že dieťa zranené pri nehode zomrelo a sú potrebné ďalšie peniaze. Senior vložil do obálky ďalších 10 000 € a následne ich položil na trávnik v blízkosti bytového domu," uviedla polícia.Do omylu bola uvedená i 82-ročná seniorka, ktorú telefonicky kontaktovala podvodníčka. Žena zo strachu o svojho syna vložila do igelitového vrecka 8 300 eur a vyhodila ich z balkóna. Oba prípady vyšetrujú príslušníci Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II.„V tejto súvislosti Vás upozorňujeme, aby ste si vždy overili, či skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou sú založené na pravde. V žiadnom prípade neverte neznámym osobám, aj keď majú o Vás a Vašich blízkych podrobné informácie," apeluje polícia. Zároveň vyzvala ľudí, aby svojich starších príbuzných informovali o praktikách podvodníkov.