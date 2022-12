Podvodníci sa svojimi trikmi neštítia okrádať seniorov ani počas adventu. Polícia radí, ako sa nedať oklamať

Urgentná finančná pomoc

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje, že podvodníci v adventom období nezaháľajú a nemajú problém okradnúť seniorov o ich celoživotné úspory. Podvodníci sa často predstavujú ako príbuzní, zamestnanci banky a niekedy dokonca aj ako policajti.Polícia preto žiada verejnosť, aby upozornila svojich blízkych na nekalé praktiky podvodníkov. Na svojej sociálnej sieti to uviedla Polícia SR - Košický kraj.„Vo štvrtok, 30 minút pred obedom, zavolal neznámy muž na pevnú linku 87-ročnej seniorky, pričom sa predstavil ako jej vnuk, ktorý jej povedal, že jeho mama, seniorkina dcéra potrebuje súrne finančnú hotovosť. Po chvíli seniorku telefonicky kontaktovala neznáma žena, ktorá vystupovala ako jej dcéra a aj táto urgentne žiadala finančnú hotovosť," uviedla polícia jeden z prípadov s tým, že daná podvodníčka žene povedala, aby hotovosť dala do igelitového vrecka a odniesla ju na roh ulice, kde ju prevezme jej známy.„Žiaľ, seniorka v dobrej viere podvodníkom uverila a prišla tak o niekoľko tisíc eur. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v súvislosti s uvedeným prípadom trestné stíhanie pre zločin podvodu," dodala polícia.Polícia taktiež uviedla niekoľko rád seniorom, aby sa podvodníkmi nedali oklamať. „Ak vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva za vášho príbuzného alebo ošetrujúceho lekára vášho príbuzného a žiada o finančnú pomoc, obratom si overte skutočnosti, ktoré uvádza," upozorňuje polícia.Polícia tiež vyzýva seniorov, aby nepožičiavali peniaze cudzím osobám, nikdy nesadali cudzím ľudom do auta, a to ani v prípade, že vyzerajú dôveryhodne.Polícia taktiež radí nerozmieňať peniaze cudzím osobám, ktoré tvrdia že majú pri sebe väčšiu bankovku.„Zdržte sa tiež konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené vaše úspory alebo cennosti. Nikdy tiež neposkytujte cez telefón svoje osobné údaje ani údaje o finančných či rodinných pomeroch," uviedla polícia a dodala, že osoby, ktoré odpočítavajú plyn, vodu alebo elektrinu sú povinné preukázať sa poverením spoločnosti na výkon odpočtov a ak o to senior požiada, aj občianskym preukazom.Preto treba nedôverovať každej osobe, ktorá príde vyúčtovať preplatok či nedoplatok.„Neverte ani osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali výhercom a prišli vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť totiž nevypláca výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov," uzavrela polícia s tým, že v prípade pocitu nátlaku, ktorý je vyvíjaný cudzou osobou a pri pocite ohrozenia, je nutné kontaktovať políciu na linku 158, prípadne na tiesňovú linku 112.