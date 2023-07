Podvodník sa vydával za plynára, dôchodkyni ukradol obálku s nemalou sumou rovno zo stola

29.7.2023 (SITA.sk) - Bratislavská polícia vyšetruje prečin podvodu neznámeho páchateľa, ktorý sa vydával za plynára a okradol seniorku. Polícia o tom informovala na svojej sociálnej sieti a vysvetlila, že páchateľ oslovil 78-ročnú seniorku počas cesty z pošty domov s tým, že ju hľadá, pretože jej bude meniť plynomer a chce sa naň pozrieť.Seniorka ho pustila do bytu, kde ju muž následne oklamal o údajnom preplatku na plyne vo výške približne 50 eur. Páchateľ mal 200-eurovú bankovku a žiadal, aby mu seniorka zvyšok vydala. Seniorka priniesla obálku, v ktorej mala 1 550 eur v hotovosti.„Ďalšími zavádzajúcimi otázkami, ktoré neznámy muž seniorke kládol, napríklad na výšku jej dôchodku, sa mu podarilo dosiahnuť, že seniorka odišla do vedľajšej miestnosti pozrieť sa akú má presne výšku dôchodku. Obálku s peniazmi pritom položila na stôl, čo neznámy muž využil, vzal ju a bez slova odišiel," popísala polícia a vyzvala ku komunikácii so seniormi.Polícia tak apeluje na mladších ľudí, aby seniorov informovali o možných nástrahách a praktikách podvodníkov.