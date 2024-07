Podvodník v Košiciach pripravil seniorku o peniaze, vhodila ich do odpadkového koša pri nemocnici

Páchateľ seniorku navigoval

Odporúčania polície

30.7.2024 (SITA.sk) - Podvodníci pripravili seniorku o peniaze, vhodila ich do odpadkového koša pri nemocnici. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová , podvodník sa vydával za policajta a 76-ročnú ženu z okresu Košice-okolie pripravil o peniaze príbehom o tom, že jej dcéra mala dopravnú nehodu.Zavolal jej na pevnú linku a tvrdil, že jej dcéra zrazila malé dieťa, ktoré je v kritickom stave v nemocnici. Volajúci muž si od poškodenej seniorky vypýtal číslo na mobilný telefón, na ktoré jej vzápätí zavolal. Žene povedal, že ak zaplatí sumu 30-tisíc eur, jej dcéra nebude stíhaná za dopravnú nehodu.„Dôchodkyňa na to zareagovala, že takú hotovosť doma nemá. Opýtal sa jej koľko peňazí má doma a či sa vie dostaviť do Košíc. Potom dôchodkyňu inštruoval, aby peniaze vložila do igelitovej tašky a prišla do areálu nemocnice," približuje Mésarová postup podvodníka.Páchateľ seniorku po celý čas navigoval, kam má ísť a tvrdil jej, že ju vidí na kamerách. Poškodená podľa jeho pokynov vložila peniaze do odpadkového koša pred areálom nemocnice.„Potom jej páchateľ uviedol, aby sa vrátila späť do svojho auta a následne sa stretnú pred jedným z košických hotelov. Po celý čas bol v telefonickom kontakte s dôchodkyňou, ktorú upozornil, aby nezložila telefón," uviedla krajská policajná hovorkyňa. Dodala, že keď seniorka dorazila na dohodnuté miesto, páchateľ telefón zložil a viac sa neozval.„Túto nekalú praktiku podvodníka oznámila polícii dcéra poškodenej ženy, s ktorou sa seniorka neskôr skontaktovala, a ktorá jej potvrdila, že ide o podvod," dopĺňa Mésarová. Uviedla, že polícia ihneď začala konať a prípadom sa intenzívne zaoberá. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin podvodu.Polícia vystríha seniorov pred telefonátmi, v ktorých od nich niekto požaduje peniaze. Zbystriť pozornosť by mali napríklad ak sa predstavia ako pracovníci pošty, ktorí im nesú preplatok, prípadne im tvrdia, že sú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť, prípadne ak sa predstavia ako lekári či policajti, a tvrdia im, že niekto z ich blízkych mal nehodu a potrebuje peniaze.Rovnako policajti apelujú aj na to, aby seniori s takýmito osobami nekomunikovali, nehovorili im, akými prostriedkami disponujú, a tiež aby nevyhadzovali cennosti a peniaze z okna, ani ich nedávali cudzím ľuďom, a aby nevyberali pre neznáme osoby peniaze z účtu.Rovnako polícia seniorom odporúča, aby si príbeh, ktorý im neznámy povie, overili u svojich blízkych. Varuje ich aj pred tým, aby púšťali cudzích ľudí do svojich príbytkov a ostávali s nimi osamote.