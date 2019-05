Pofinálové sklamanie vystriedala u žilinského kapitána hrdosť na tím

Na archívnej snímke vpravo kapitán Žiliny Michal Škvarka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nitra 2. mája (TASR) - Kapitána futbalistov MŠK Žilina Michala Škvarku mrzelo, že jeho tím v stredajšom finále Slovnaft Cupu 2018/2019 nevyťažil z psychologickej výhody po zmazaní trojgólového manka. "Šošoni" prehrávali v Nitre na začiatku druhého polčasu už 0:3, podarilo sa im však vyrovnať a zdalo sa, že okrem fyzických majú i viac psychických síl ako súper. Vyše 6-tisícová divácka návšteva už ale v zostávajúcom priebehu riadneho hracieho času a ani v predĺžení gól nevidela, v jedenástkovom rozstrele bol úspešnejší Spartak Trnava.vyhlásil žilinský kapitán. Po vyrovnaní na 3:3 zostávalo obom tímom ešte dostatok času na rozhodnutie, MŠK sa zdal byť vo výhode, tú však nezužitkoval.dodal Škvarka.Spartak do jedenástkového rozstrelu vytiahol žolíka a špecialistu na strely z bieleho bodu. Brankár Dobrivoj Rusov chytil pokusy Miroslava Káčera i Róberta Boženíka a Spartak vďaka nemu ukončil 21-ročné čakanie na domácu pohárovú trofej.Žilina si cez Slovnaft Cup nevybojovala miestenku do predkola Európskej ligy UEFA. Zabojovať o ňu musí vo Fortuna lige, v ktorej potrebuje skončiť do tretieho miesta. Ohroziť ju môže Ružomberok, ktorý sa na krajského rivala tlačí zo štvrtého miesta a zaostáva za ním len o jeden bod.poznamenal Škvarka.Výsledok nitrianskeho finále rozhodol, že sa v tejto sezóne nebude hrať vo Fortuna lige baráž o Európsku ligu UEFA 2019/20. Do nej sa kvalifikoval Spartak ako víťaz pohára a ďalšie dve miestenky získajú druhý a tretí tím tabuľky.