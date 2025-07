Pogačar navýšil náskok na Tour de France dominantným víťazstvom v časovke, súperov prekvapil klasickým bicyklom

19.7.2025 (SITA.sk) - Tadej Pogačar predviedol suverénny výkon v kopcovitej časovke na 13. etape cyklistických pretekov Tour de France a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí na viac ako štyri minúty. Obhajca titulu z tímu UAE bol najrýchlejší na 10,9 km dlhej trati, pričom prekvapil súperov tým, že namiesto špeciálu použil klasický cestný bicykel.„Je pohodlnejší a jazdím na ňom 95 percent roka,“ vysvetlil Pogačar, ktorý išiel aj bez vysielačky a orientoval sa podľa časových hodín na trati. Dvadsaťšesťročný Slovinec, ktorý vyhral Tour v rokoch 2020, 2021 a 2024, bol od začiatku najrýchlejší, hoci deň predtým finišoval s viac ako dvojminútovým náskokom pred hlavným rivalom Jonasom Vingegaardom. „Celý deň som sa cítil dobre, od rána som plánoval ísť naplno od štartu až do cieľa a to som aj urobil,“ povedal Pogačar, ktorý mal na bicykli nálepku Hulka, no po etape priznal, že jeho skutočným hrdinom je Spider-Man.V cieli bol o 36 sekúnd rýchlejší ako Vingegaard, tretí skončil Primož Roglič s mankom 1:20 min. Remco Evenepoel, ktorého Vingegaard predbehol tesne pred cieľom, priznal, že bol úplne vyčerpaný: „Bol som vyšťavený. Bolo mi jedno, keď ma Jonas predbehol. Chcel som len dôjsť do cieľa.“V sobotu čaká pelotón ďalšia náročná etapa s 50 km stúpania. Štartuje na legendárnom Col de Tourmalet a končí v lyžiarskom stredisku Luchon-Superbagneres. V poslednom týždni Tour zostávajú ešte tri horské etapy a záverečný dojazd v Paríži s tromi výstupmi na Montmartre.