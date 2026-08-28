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28. augusta 2026
Pogačar pri zjazde vyletel z trate, napriek tomu získal ďalší etapový triumf na španielskej Vuelte – VIDEO
V 6. etape na Vuelte a Espaňa fenomenálnemu Tadejovi Pogačarovi statočne vzdoroval domáci Enric Mas, no v záverečnom špurte nepredstihol topfavorita. Fenomén súčasnej svetovej cyklistiky Slovinec Tadej ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - V 6. etape na Vuelte a Espaňa fenomenálnemu Tadejovi Pogačarovi statočne vzdoroval domáci Enric Mas, no v záverečnom špurte nepredstihol topfavorita.
Fenomén súčasnej svetovej cyklistiky Slovinec Tadej Pogačar si pripísal ďalší etapový triumf na tohtoročných pretekoch Vuelta a Espaňa. Po šiestich etapách má na konte už tri triumfy, pričom utorková 4. etapa bol predčasne ukončená pre nepriazeň počasia.
Líder zoskupenia UAE Emirates v 6. etape Vuelty prešprintoval v závere domáceho jazdca Enrica Masa z Movistaru. Ten sa na Pogačara prekvapujúco dotiahol na záverečnom stúpaní a potom spolu prišli až do cieľa v meste Castellon de la Plana.
Päťnásobný víťaz Tour de France v celkovej klasifikácii navýšil svoj náskok. Mas sa dostal na druhú priečku a Slovinec má pred ním náskok 3:34 minúty. Pogačar je považovaný za veľkého favorita na celkový triumf, čím by skompletizoval tzv. Grand Tour Grand Slam. Okrem piatich triumfov na Tour totiž v roku 2024 vyhral aj Giro d'Italia.
Pogačarov krajan Primož Roglič finišoval až v päťčlennej skupine s mankom 46 sekúnd na víťaza a na tretej priečke celkového poradia stráca už 4:21 min, za druhým Masom je o 47 sekúnd.
"Bol som naozaj prekvapený, keď ma na vrchole minul ako raketa. Bol som rád, že som s ním mohol ostať na záverečných desiatich kilometroch proti vetru, keďže som nemal vodu. Na konci som vedel, že ho v šprinte dokážem zdolať, no vážim si jeho plné nasadenie, rovnako ako svoje. Skvelý súboj," priznal Pogačar, ktorý pri zjazde v jednej zo zákrut nedobrzdil a musel sa vracať na cestu.
"Jednoducho zišiel z trasy a keď som sa otočil, už bol na mojom zadnom kolese," poznamenal s úsmevom Mas a špurte do cieľa doplnil: "Pogi je Pogi a musíme brať deň po dni. Som druhý v celkovom poradí a cítim sa dobre."
Z pretekmi sa vo štvrtok rozlúčil Brit Josh Tarling z tímu Netcompany Ineos, ktorého brat Finlay nedávno zahynul po zrážke s vozidlom počas pretekov Okolo Portugalska a Josh na Vuelte štartoval na jeho počesť. "Josh Tarling ukončil svoj statočný boj na Vuelta a my sme na neho veľmi hrdí," uviedlo zoskupenie Netcompany Ineos na sociálnych sieťach. Josh Tarling previedol skvelý výkon v úvodnej časovke, v ktorej skončil tretí za Pogačarom a krajanom Ethanom Hayterom.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar pri zjazde vyletel z trate, napriek tomu získal ďalší etapový triumf na španielskej Vuelte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fenomén súčasnej svetovej cyklistiky Slovinec Tadej Pogačar si pripísal ďalší etapový triumf na tohtoročných pretekoch Vuelta a Espaňa. Po šiestich etapách má na konte už tri triumfy, pričom utorková 4. etapa bol predčasne ukončená pre nepriazeň počasia.
Líder zoskupenia UAE Emirates v 6. etape Vuelty prešprintoval v závere domáceho jazdca Enrica Masa z Movistaru. Ten sa na Pogačara prekvapujúco dotiahol na záverečnom stúpaní a potom spolu prišli až do cieľa v meste Castellon de la Plana.
Päťnásobný víťaz Tour de France v celkovej klasifikácii navýšil svoj náskok. Mas sa dostal na druhú priečku a Slovinec má pred ním náskok 3:34 minúty. Pogačar je považovaný za veľkého favorita na celkový triumf, čím by skompletizoval tzv. Grand Tour Grand Slam. Okrem piatich triumfov na Tour totiž v roku 2024 vyhral aj Giro d'Italia.
Roglič zaostal
Pogačarov krajan Primož Roglič finišoval až v päťčlennej skupine s mankom 46 sekúnd na víťaza a na tretej priečke celkového poradia stráca už 4:21 min, za druhým Masom je o 47 sekúnd.
"Bol som naozaj prekvapený, keď ma na vrchole minul ako raketa. Bol som rád, že som s ním mohol ostať na záverečných desiatich kilometroch proti vetru, keďže som nemal vodu. Na konci som vedel, že ho v šprinte dokážem zdolať, no vážim si jeho plné nasadenie, rovnako ako svoje. Skvelý súboj," priznal Pogačar, ktorý pri zjazde v jednej zo zákrut nedobrzdil a musel sa vracať na cestu.
Pogi je Pogi
"Jednoducho zišiel z trasy a keď som sa otočil, už bol na mojom zadnom kolese," poznamenal s úsmevom Mas a špurte do cieľa doplnil: "Pogi je Pogi a musíme brať deň po dni. Som druhý v celkovom poradí a cítim sa dobre."
Z pretekmi sa vo štvrtok rozlúčil Brit Josh Tarling z tímu Netcompany Ineos, ktorého brat Finlay nedávno zahynul po zrážke s vozidlom počas pretekov Okolo Portugalska a Josh na Vuelte štartoval na jeho počesť. "Josh Tarling ukončil svoj statočný boj na Vuelta a my sme na neho veľmi hrdí," uviedlo zoskupenie Netcompany Ineos na sociálnych sieťach. Josh Tarling previedol skvelý výkon v úvodnej časovke, v ktorej skončil tretí za Pogačarom a krajanom Ethanom Hayterom.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar pri zjazde vyletel z trate, napriek tomu získal ďalší etapový triumf na španielskej Vuelte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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