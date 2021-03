Pogačar sa stal celkovým víťazom pretekov Tireno-Adriatico, Sagan sa nedostal do prvej stovky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa stal celkový víťazom 56. ročníka etapových pretekov Tirreno-Adriatico v Taliansku. Nič na tom nezmenila ani utorková 7. etapa, ktorou bola individuálna časovka na 11,1 km so štartom aj cieľom v San Benedetto del Tronto. Tú ovládol druhý muž celkovej klasifikácie Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma), no z manka 1:15 min na Pogačara skresal iba 12 sekúnd.Van Aert triumfoval v časovke so šesťsekundovým náskokom pred Švajčiarom Stefanom Küngom (Groupama - FDJ), tretí bol s odstupom 11 sekúnd na víťaza Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a štvrtý Pogačar. "Dnes to nebolo nič jednoduché, musel som ísť na maximum. Na týchto pretekoch sa stretli najlepší časovkári na svete, takže tento úspech ma teší. Mám za sebou skvelý štart sezóny," povedal Wout van Aert v prvom televíznom rozhovore.Úradujúci víťaz Tour de France Pogačar sa na čelo priebežnej klasifikácie dostal po štvrtej etape a modrý dres lídra si udržal až do konca podujatia. V konečnom účtovaní za ním Wout van Aert zaostal o 1:03 min, tretiu priečku obsadil Španiel Mikel Landa (Bahrain - Victorious) s mankom 3:57 min.Pre slovenského jazdca Petra Sagana z tímu Bora-hansgrohe bol štart na Tirreno-Adriatico premiérový v tejto sezóne. V utorkovej časovke obsadil 108. priečku s odstupom 1:26 min na Van Aerta, v celkovej klasifikácii skončil na 130. mieste (+1:07:31 h). Najznámejší slovenský cyklista sa v dňoch 22. - 28. 3. zúčastní na tradičnom etapovom podujatí Okolo Katalánska . Znamená to, že z jeho pôvodného programu vypadli belgické klasiky E3 Saxo Bank Classic a Gent-Wevelgem in Flanders Fields.