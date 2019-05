Pogačar vyhral 6. etapu Okolo Kalifornie, Slováci zaostali

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky 6. etapy:



1. Tadej Pogačar (Slov./UAE) 3:48:49, 2. Sergio Higuita (Kol./EF1) rovnaký čas ako víťaz, 3. George Bennett (Nový Zél./JUM) +5, 4. Richie Porte (Austr./TRE) +10, 5. Riccardo Zoidl (Rak./CCC) +20, 6. Kasper Asgreen (Dán./DEC) +22, 7. Simon Spilak (Slov./KAT) +25, 8. Rohan Dennis (Austr./BAH), 9. Rob Britton (USA/UHC), 10 Jesper Hansen (Dán…/COF) všetci +47...67. Juraj SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +21:51, 86. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe), 95. Erik BAŠKA (SR/Bora-hansgrohe) obaja +26:54



Celkové poradie:



1, Pogačar 30:01.56, 2. Higuita +16 s, 3. Asgreen +20, 4. Bennett +29, 5. Porte +41, 6. Simon Špilak (Slov./KAT) +1:03, 7. Hansen, 8. Felix Grosschartner (Rak./BOR) obaja +1:18, 9. Tejay van Garderen (USA/EF1) +1:22, 10. Rohan Dennis (Rak./BAH +1:23...66. J. SAGAN +44:39, 81. P. SAGAN +1:04:20, 113. BAŠKA +1:24:14

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mount Baldy 18. mája (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom kráľovskej 6. etapy pretekov Okolo Kalifornie. Na trati z Ontaria do Mount Baldy dlhej 127 km triumfoval v záverečnom špurte pred Kolumbijčanom Sergiom Higuitom a oblečie sa do žltého dresu pre vedúceho jazdca celkového poradia.Tretí skončil Austrálčan George Bennett. Z trojice slovenských reprezentantov si najlepšie počínal Juraj Sagan, ktorý finišoval 67. so stratou 21:51 min na víťaza.Petra Sagana klasifikovali na 86. priečke (+26:54), Erik Baška obsadil 95. pozíciu.