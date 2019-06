Pogba naznačil odchod z Manchestru United

Futbalista Manchesteru United Paul Pogba Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 16. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba sa pripravuje na odchod z Manchestru United po troch sezónach. Naznačil to počas verejného vystúpenia v Tokiu v čase, keď sa špekuluje o jeho prestupe do Realu Madrid alebo návrate do Juventusu Turín, kde už pôsobil v rokoch 2012 až 2016.Dvadsaťšesťročný úradujúci majster sveta vyhlásil, že očakáva novú výzvu.povedal Pogba pre agentúru AP. Tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane netají svoj obdiv k futbalovým kvalitám stredopoliara, ktorý prišiel do Manchestru za vtedajšiu rekordnú čiastku 89 miliónov libier.