Pogba príde o svetový šampionát, uviedol jeho agent

Francúzsky futbalista Paul Pogba príde o MS 2022 v Katare, na ktorých budú zverenci Didiera Deschampsa obhajovať titul. Uviedol to hráčov agent Rafaela Pimenta. Pogbov štart na šampionáte sa začal výrazne komplikovať pre problémy s kolenom, ku ktorým sa pridružilo zranenie stehna.





"Lekári po analýze výsledkov vyšetrení dospeli k záveru, že Paul potrebuje ešte viac času na to, aby sa po operácii kolena úplne zotavil. Nebude k dispozícii francúzskej reprezentácii na MS v Katare a k svojmu klubu Juventus Turín sa pripojí až po šampionáte," povedal Pimenta.Pogba nehral za Juventus od júlového prípravného zápasu proti mexickému klubu Guadalajara (2:0). Za tím, do ktorého sa vrátil po šiestich rokoch, tak ešte nenastúpil počas tejto sezóny v súťažnom zápase. Nové zranenie prišlo po jeho nedávnom návrate do tréningového procesu.