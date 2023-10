Pohánková získala striebro na ME tenistiek do 16 rokov

Slovenská tenistka Mia Pohánková získala striebornú medailu vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 16 rokov v talianskej Parme. Vo finále nestačila v pozícii nasadenej dvanástky na trinástku pavúka Jeline Vandrommeovú z Belgicka a podľahla jej 4:6, 3:6.





Zverenka trénera Róberta Gašparetza si s Vandrommeovou zmerala sily už po tretí raz v tejto sezóne. Na WinterCupe ju zdolala v troch setoch, na SummerCupe s ňou nezískala ani set. V Parme si okrem striebra v dvojhre pripísala aj štvrťfinálovú účasť vo štvorhre po boku Soni Depešovej.Pre pätnásťročnú hráčku Národného tenisového centra je to ďalší skvelý úspech v prebiehajúcej sezóne. Po zisku zlatej medaily vo štvorhre na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF 2023) si teraz pripísala striebro z ME."Som rada, že som na turnaj prišla v dobrej forme a prebojovala som sa do finále. Od začiatku som bola správne motivovaná a chcela som nadviazať na výsledok z minulého roka, keď som v kategórii do 14 rokov získala striebro. Som rada, že sa mi to podarilo. Zlepšovala som sa od zápasu k zápasu. Na turnaji štartovalo veľa dobrých hráčok, takže dotiahnuť to do finále znamená vyhrať viacero kvalitných zápasov. Verila som, že vďaka svojmu prístupu dokážem zvíťaziť, no som šťastná a vážim si aj druhé miesto. Ďakujem trénerskému tímu, mojim rodičom a taktiež Slovenskému tenisovému zväzu za vytváranie dobrých podmienok," povedala pre STZ.Aj Pohánkovej tréner Gašparetz si uvedomuje váhu úspechu: "Prišli sme na turnaj s pokorou a chuťou dosiahnuť čo najlepší výsledok. Od začiatku bolo na Mii vidieť, že je na turnaj správne nastavená. Tento pocit v nej umocňovali víťazstvá vo dvojhre i štvorhre. Išli sme zápas od zápasu, čím sme udržiavali disciplínu do každého dňa. Víťazstvá nad silnými hráčkami zo štvrťfinále a semifinále jej dodali chuť do posledného hracieho dňa. Vo finále Mia bojovala a snažila sa vyhrať, no súperka zahrala v dôležitých momentoch lepšie. Celý týždeň však hodnotím veľmi pozitívne a pevne verím, že to Mii v kariére len a len pomôže."