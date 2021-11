Pohára Billy Jean-Kingovej:: Slovenky zdolali USA 2:1, Kužmová: Skvelé, dokázali sme to

Slovenské tenistky vyhrali vo svojom druhom vystúpení na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe nad USA 2:1 a zostali v hre o postup do semifinále. Vo štvorhre sa o rozhodujúci bod postarali Viktória Kužmová a Tereza Mihalíková, ktoré zdolali tandem Caroline Dolehideová, CoCo Vandewegheová 6:2, 6:7 (5) a 12:10. O víťazovi skupiny a postupujúcom medzi elitné kvarteto definitívne rozhodne stredajší záverečný duel v skupine medzi USA a Španielskom.

Rozhodujúcu štvorhru odštartovalo lepšie slovenské duo, ktoré hneď v prvej hre prelomilo servis Vandewegheovej a brejk následne potvrdili na podaniach Kužmová i Mihalíková na 3:1 vo svoj prospech. Američanky kazili oveľa častejšie ako ich súperky a Dolehideová v siedmej hre stratila servis na nulu. Slovenky vzápätí na Mihalíkovej podaní využili tretí setbal. Druhý set sa začal rovnako ako ten prvý stratou podania Vandewegheovej, slovenská dvojica následne zvýšila na 2:0 a za stavu 3:1 mala k dispozícii ďalšie dva brejkbaly. Američanky ich odvrátili a v šiestej hre pri podaní Kužmovej po svojom premiérovom brejku vyrovnali na 3:3. O osude druhého setu rozhodla až skrátená hra, Američanky z 1:2 otočili na 5:2 a vynútili si supertajbrejk. V ňom prišla slovenská dvojica o náskok 8:4 a za stavu 9:10 čelila mečbalu, tri vyhraté loptičky za sebou však znamenali celkový triumf Kužmovej a Mihalíkovej.

"Je to pre nás veľké víťazstvo, zdolať Američanky na takomto podujatí je mimoriadne cenné. Na hráčky som pyšný, bojovali o každú loptičku a som šťastný, že sme to dotiahli k víťazstvu," povedal bezprostredne po triumfe kapitán slovenskej ekipy Matej Lipták. "Už včera sme boli blízko a myslím si, že práve prehra so Španielskom nám dnes pomohla. Už v druhom sete mohli dievčatá vyhrať, bolo tam niekoľko tesných loptičiek. V supertajbrejku to baby zvládli a mám z toho naozaj veľkú radosť," dodal pre stz.sk.



Viktória Kužmová v prvom pozápasovom rozhovore vyzdvihla odolnosť tímu: "Je skvelé, že sme zvládli koncovku. Už včera to bolo tesné a chýbalo nám málo k víťazstvu, dnes sme to dokázali a sme šťastné." Veľkú radosť z triumfu mala aj Mihalíková: "Povedali sme si, že nedopustíme, aby sa zopakoval včerajší scenár. A vyšlo to!"



Slovenky po prehre v pondelkovom úvodnom dueli so Španielskom 1:2 potrebovali v utorok USA zdolať, aby sa udržali v hre o postup. Medzi elitné kvarteto sa prebojujú iba víťazi štyroch trojčlenných skupín.



Po dvojhrách bol stav stretnutia USA - Slovensko nerozhodný 1:1. Svoj tím poslala v súboji s favoritom do vedenia Kužmová, ktorá si so Shelby Rogersovou poradila za 86 minút 6:4 a 6:4. V oboch setoch zvrátila nepriaznivé skóre 1:3. Anna Karolína Schmiedlová potom v súboji tímových jednotiek hladko za 67 minút prehrala s Danielle Collinsovou 3:6 a 2:6. Schmiedlová sa v celom zápase nedostala ani k jedinej brejkbalovej príležitosti.

finálový turnaj Pohára Billy Jean-Kingovej:



C-skupina:

USA - SLOVENSKO 1:2



Shelby Rogersová - Viktória Kužmová 4:6, 4:6

Danielle Collinsová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:2

Caroline Dolehideová, CoCo Vandewegheová - Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková 2:6, 7:6 (5), 10:12



tabuľka C-skupiny:

1. Španielsko 1 1 0 2:1 1

2. SLOVENSKO 2 1 1 3:3 1

3. USA 1 0 1 1:2 0