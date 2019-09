Pohľad na November '89 i jeho význam prinesie fotosúťaž

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Autori fotografií, ktoré približujú Nežnú revolúciu z roku 1989 i jej význam pre neskoršie roky, môžu prispieť k mozaike snímok, približujúcich zlomové obdobie v novodobých dejinách Čechov a Slovákov. Vyzývajú ich k tomu organizátori fotosúťaže pod názvom Z totality k slušnému Slovensku a Česku.informuje o súťaži Český spolok Bratislava na svojej stránke.Prispievatelia do súťaže môžu fotografie zo svojho archívu poslať do 30. septembra. "spresnili organizátori.dodávajú na stránke fotoma.sk, na ktorej sú i ďalšie informácie. Fotografie v súťaži bude hodnotiť odborná porota, autori najlepších získajú vecné ceny.Súťaž organizuje agentúra CzechTourism Slovensko v spolupráci so súkromným partnerom pod záštitou Veľvyslanectva ČR na Slovensku.