Pohľadávky Sociálnej poisťovne ku koncu apríla klesli pod 800 miliónov eur

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - O 32,4 milióna na 797,2 milióna eur klesli počas prvých štyroch mesiacov tohto roka roka pohľadávky Sociálnej poisťovne . Za poklesom objemu pohľadávok poisťovne pritom stojí oddlženie nemocníc štátom v objeme 109,4 milióna eur.Sociálna poisťovňa totiž začiatkom tohto roka dostala na účet túto sumu od spoločnosti Debitum, a.s. Ide o štátnu firmu, ktorej 100-percentným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR a cez ktorú sa realizuje oddlženie nemocníc. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl tohto roka.Pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva ku koncu apríla tohto roka dosiahli 151,5 milióna eur.Od konca vlaňajška sa po oddlžení štátom znížili o 91 miliónov eur. Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov evidovala poisťovňa pri jedenástich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.Išlo o Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Univerzitnú nemocnicu v Martine, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove, Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Fakultnú nemocnicu v Trnave, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, Národnú transfúznu službu SR v Bratislave a Psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela v Pezinku.Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu štvrtého mesiaca tohto roka pohľadávky vo výške 12,5 milióna eur, čo bolo oproti koncu vlaňajška menej o 10,4 milióna eur."Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri ôsmich transformovaných zdravotníckych zariadeniach," uviedla poisťovňa.Ide o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, Nemocnicu s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, Nemocnicu A. Wintera v Piešťanoch, Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, Nemocnicu s poliklinikou v Ilave, Sanatórium v Tatranskej Kotline a Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši.S procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení, ktorý bol rozložený na tri etapy, začalo Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2018. Oddlžovanie sa týkalo veriteľov nemocníc, či veriteľov Národnej transfúznej služby V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Po tomto oddlžení v júli 2018 klesli pohľadávky Sociálnej poisťovne voči nemocniciam o 182 miliónov eur na 112 miliónov eur.Druhé kolo oddlžovania sa začalo v novembri 2018 a týkalo sa pohľadávok za vyše 55 miliónov eur. Administratívne procesy k tejto etape oddlžovania sa skončili začiatkom marca minulého roka.V treťom kole sa nemocnice oddlžovali o sumu 95 mil. eur. Súčasťou oddlžovania sú aj ozdravné plány, ktoré každá nemocnica musela prijať a plniť, aby mohla oddlžovanie využiť.Koncepciu oddlženia zdravotníckych zariadení schválila na svojom rokovaní vláda ešte v septembri 2017.Cieľom koncepcie je podľa rezortu riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.