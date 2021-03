Pohľadávky Sociálnej poisťovne medziročne vzrástli len mierne, môže za to oddlženie nemocníc

Pohľadávky za dvesto miliónov

Štyri transformované zariadenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pohľadávky Sociálnej poisťovne ku koncu minulého roka medziročne vzrástli o 6,4 milióna na 835,9 milióna eur. Za len miernym nárastom objemu pohľadávok poisťovne pritom stojí oddlženie nemocníc štátom v objeme 109,3 milióna eur.Sociálna poisťovňa totiž začiatkom minulého roka dostala na účet túto sumu od spoločnosti Debitum, a.s. Ide o štátnu firmu, ktorej 100-percentným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR a cez ktorú sa realizuje oddlženie nemocníc. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2020.Pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva ku koncu vlaňajška dosiahli 202 miliónov eur. Od konca roka 2019 sa po oddlžení štátom znížili o 17,6 milióna eur.Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov evidovala poisťovňa pri deviatich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.Išlo o Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Univerzitnú nemocnicu v Martine, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove, Fakultnú nemocnicu v Trnave, Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach a Národnú transfúznu službu SR v Bratislave.Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu minulého roka pohľadávky vo výške 17,8 milióna eur, čo bolo oproti koncu roka 2019 menej o 5,1 milióna eur.„Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri štyroch transformovaných zdravotníckych zariadeniach," uviedla poisťovňa.Ide o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, Nemocnicu s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a Nemocnicu s poliklinikou v Ilave.