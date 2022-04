Pohľadávky Sociálnej poisťovne vzrástli na takmer miliardu eur, poistné neuhradilo niekoľko zariadení

Navýšenie o viac ako 16 miliónov eur

Neplatili štyri transformované zariadenia

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Pohľadávky Sociálnej poisťovne za prvé dva mesiace tohto roka vzrástli o 45,8 milióna na 977,5 milióna eur. Takmer 334,2 milióna eur z toho tvorili pohľadávky na poistnom, ktoré poisťovni neuhradili zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu zdravotníctva a transformované zdravotnícke zariadenia.Oproti koncu roka 2021 pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam stúpli o 17,8 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až február tohto roka.Pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortu zdravotníctva ku koncu februára dosiahli 304,8 milióna eur. Od konca minulého roka sa zvýšili o 16,2 milióna eur. Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov evidovala poisťovňa pri ôsmich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.Išlo o Univerzitnú nemocnicu v Bratislave Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu februára pohľadávky vo výške 29,4 milióna eur, čo bolo oproti koncu vlaňajška takmer o 1,7 milióna eur viac.„Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri štyroch transformovaných zdravotníckych zariadeniach," uviedla poisťovňa. Ide o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, Nemocnicu s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.