Pohoda zverejnila line-up 23. ročníka festivalu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 18. júna (TASR) - Necelý mesiac pred otvorením brán 23. ročníka Pohody zverejňujú organizátori na webe line-up s programom festivalu. Ten sa na letisku v Trenčíne uskutoční v dňoch 11. - 13. júla. Tento rok budú už vo štvrtok (11. 7.) hrať tri najväčšie pódiá. Symbolicky v najväčšom festivalovom stane odštartuje program Pohody koncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý bude pripomienkou tragédie z roku 2009 a na ktorom zaznejú tri svetové premiéry diel mladých slovenských autorov.Novinkou line-upu sú zmeny v časoch začiatkov jednotlivých koncertov. Medzi koncertmi pribudli desaťminútové pauzy. Niektoré pódiá budú mať nové názvy a festival ponúkne úplnú programovú novinku. Tou bude stage Sporka Science & Magic, krásne drevené šapitó s vitrážami. V tomto stane budú cez deň prednášky vedcov, poobede sa zmení na koncertný priestor a po zotmení poskytne program výhradne pre dospelých návštevníkov. TASR informoval PR manažér Anton Repka.Hudobný program Pohody tvorí vyše 120 umelcov a kapiel z 31 krajín sveta, rebríčku umelcov podľa krajín dominujú Slovensko (42), Veľká Británia (18), USA (10), Česko (7) a Rusko (4). V najbližších týždňoch Pohoda podrobnejšie predstaví aj ďalší program, ktorý poteší milovníkov literatúry, divadla, tanca, výtvarného umenia, zaujímavých debát či vedeckých nadšencov.Organizátori upozorňujú na pokusy o predaj falošných lístkov či predaje na pochybných stránkach. Lístky sú proti falšovaniu chránené viacerými voľným okom neviditeľnými ochrannými prvkami. Čiarové kódy lístkov budú na vstupe kontrolované čítačkami. Na jeden čiarový kód sa dostane do areálu len jeden človek. Pravé lístky si záujemcovia môžu kúpiť na festivalovom webe a u oficiálnych predpredajcov.V zozname potvrdených umelcov sú Liam Gallagher, Lykke Li, The Roots, Skepta, The 1975, Mac DeMarco, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Mura Masa, Michael Kiwanuka, Death Grips, Jeff Mills, Lola Marsh, Morgan Heritage, Little BIG, Vitalic, Sofi Tukker, TOKiMONSTA, Calypso Rose, Dimension, Amadou & Mariam and The Blind Boys of Alabama, The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno, Donny Benét, Bolo nás jedenásť, Akua Naru a ďalší umelci.