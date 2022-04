Pohodlná jazda v kočíku aj v aute

Dôležité sú vaše preferencie

Každá rodina, každá matka má iné preferencie, čo od kočíka pre svoje bábätko očakáva. Niektorí potrebujú len kočík do mesta, s ktorým budú prechádzať jednoduché nenáročné terény, avšak niekto iný môže vyžadovať od kočíka, aby zvládol náročnejšie povrchy, prípadne bol vhodný aj na behanie.

Toto všetko by ste si mali pred samotnou kúpou uvedomiť a zistiť si, aké vlastnosti kočík môže mať a čo je pre vás dôležité, a čo, naopak, nie je pre vás žiadnou prioritou pri výbere. Moderné kočíky Cybex ponúkajú viaceré možnosti modelov a vyberie si každý od mestských až po športové typy ideálne do prírody.

Pri kočíkoch sledujte najmä to, či je pre vás dôležité mať trojkombináciu - to znamená:

vanička,

športový kočík,

autosedačka. Alebo je možnosť aj taká, že zvolíte len dvojkombináciu vaničky so športovým kočíkom a autosedačku dokúpite oddelene.

Bezpečnosť v aute

Trojkombinácia s autosedačkou je dôležitá najmä pre tých ľudí, ktorí často jazdia s bábätkom autom a zároveň ho následne vozia v kočíku. Vtedy je autosedačka kompatibilná s kočíkom a môžete ju tak, ako ju vyberiete z auta zo základne, nasadiť rovno na kočík.

Pri výbere autosedačky si všímajte to, či je kompatibilná s izofixom (to už sú ale dnes zrejme všetky), čo je základňa, ktorá sa položí na sedačku v aute a autosedačku pre dieťa zafixuje. Z ponuky autosedačiek Römer si vyberie každý, pretože ponúka ako modely pre novorodencov, tak aj pre väčšie deti. Hodiť sa vám môže autosedačka, ktorá má možnosť otáčania v základni. S touto funkciou sa vám bude ľahšie dieťa vkladať a vyberať zo sedačky a zároveň ju tak otočíte do protismeru alebo po smere jazdy podľa potreby.

Zdroj obrázka:

ShokulPdi / Shutterstock.com