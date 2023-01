Pohodlnosť nadovšetko. So štýlovými kúskami z F&F to platí dvojnásobne!

Túto zimu majú prednosť farby a pásiky!

Nezvyčajné vzory pritiahnu pozornosť

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ako odštartovať nový rok štýlovo, ale zároveň v outfite, ktorý počas zimy dostatočne zahreje? No predsa s pohodlnými kúskami z F&F. Hitom tohtoročnej zimnej sezóny sú farby, pásiky a vzory. Stavte na mäkučké svetre, v ktorých sa budete vďaka príjemným materiálom cítiť ako v bavlnke. Vzorované blúzky vkusne doplnené elegantnými nohavicami z vás zas spravia dámu za každých okolností.Aj keď je zimné obdobie častokrát čiernobiele a jednotvárne, to isté nemusí platiť aj vo vašom prípade. Dajte šancu farbám ako hnedá, škoricová, ružová či dokonca zelená. Jasné farby zabezpečia, že v spoločnosti určite vyniknete. Príjemné materiály ako bavlna, vlna či obľúbená merino vlna vám zas poskytnú dokonalý komfort. Ráno sa tak nebudete vedieť dočkať, kedy si konečne oblečiete mäkučký sveter do práce. Niekoľko takých teraz zoženiete aj v najnovšej kolekcii módnej značky F&F. Nestarnúcou klasikou sú určite aj pásiky, čo potvrdila aj táto zima. Množstvo svetrov v pásikavom dizajne tak nájdete na pultoch popredných svetových značiek. Výnimkou nie je ani F&F.Hľadáte zaujímavé, no zároveň elegantné kúsky, ktoré premenia akýkoľvek fádny outfit na atraktívny? Ste na správnom mieste. S blúzkami F&F vám všednosť nehrozí. Obľúbená módna značka totiž pri ich navrhovaní stavila na originalitu. Pútavé vzory dokonale vynikajú nielen na bielom podklade, ale dokonca aj na farebnom. Doplňte ich jednofarebnými nohavicami a o outfit do práce máte postarané. Pri zakomponovaní vzorov do svojho šatníka však platia určité pravidlá, ktorých by ste sa mali držať. Jedným z nich je nekombinovať veľké množstvo vzorov medzi sebou, čo by mohlo pôsobiť mierne chaoticky. Držte sa preto radšej nepísaných pravidiel a ku vzorovaným kúskom voľte skôr jednofarebné. S ich nosením nemusíte čakať ani do jari. Stačí, ak si cez ne prehodíte blejzer alebo sako, ktoré vás zahreje počas chladnejších dní.Informačný servis