Pohonné látky zdražujú so zvyšovaním ceny ropy na svetových trhoch

Bratislava 11. októbra (TASR) – Pohonné látky na Slovensku postupne zdražujú s tým, ako sa zvyšuje cena ropy na svetových trhoch. Uviedol to pre TASR analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Predpokladá, že do konca októbra by mali ceny pohonných látok stagnovať.priblížil Tomčiak s tým, že ropa v minulom týždni vzrástla na 85 dolárov za barel, v tomto týždni však nastala korekcia ceny naspäť. Z toho podľa analytika vyplýva, že do konca októbra by mali ceny pohonných látok stagnovať.Ceny ropy podľa hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu ženú nahor najmä obavy z výpadku dodávok ropy na svetové trhy. Tie majú byť podľa neho spôsobené sankciami USA voči iránskemu ropnému priemyslu, ktoré by mali vstúpiť do platnosti 4. novembra. Aký bude skutočný dosah sankcií, by malo byť jasnejšie začiatkom novembra, tvrdí ekonóm.Cena nafty by sa mohla podľa Tomčiaka vyšplhať nad cenu benzínu začiatkom budúceho roka v prípade, ak bude silná zima.ozrejmil analytik. S vykurovacou sezónou sa podľa Kovandu mení produkcia rafinérií a rastie ich orientácia na ľahké vykurovacie oleje.