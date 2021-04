Pohreb princa Filipa sa uskutoční vo Windsore, za rakvou pôjdu aj jeho deti a William s Harrym (video)

Za rakvou pôjdu aj jeho deti a vnukovia

Celonárodná minúta ticha

Štátny smútok skončí deň po pohrebe

17.4.2021 - V sobotu sa na anglickom hrade Windsor uskutoční pohreb britského princa Filipa, manžela kráľovnej Alžbety II. Smútočný obrad sa začne o 15:00 miestneho času (16:00 SELČ) v tamojšej Kaplnke svätého Juraja.Pohreb nebude vzhľadom na pandemické obmedzenia i priania zosnulého vojvodu z Edinburghu dostupný pre verejnosť. Procesiu aj obrad však odvysielajú v televízii, informuje spravodajský portál BBC.Na pohreboch sa v Anglicku môže v súčasnosti zúčastniť len 30 ľudí, ktorí musia dodržiavať sociálne odstupy. Medzi tridsiatimi smútiacimi budú kráľovná, členovia rodiny panovníčky a princa Filipa a jeho traja nemeckí príbuzní.Rakva s telom vojvodu z Edinburghu je v súčasnosti vystavená v súkromnej kaplnke na hrade Windsor. Pred obradom v Kaplnke svätého Juraja rakvu uložia na korbu upraveného Land Roveru, ktorý pomohol navrhnúť samotný vojvoda, a spred hradu ju v smútočnej procesii odvezú do kostolíka.Smútočná procesia by sa mala začať o 14:45 (15:45 SELČ). Povedú ju príslušníci a vysokopostavení predstavitelia ozbrojených síl, po nich bude nasledovať spomenuté auto s rakvou.Za rakvou pôjdu členovia kráľovskej rodiny, okrem iných vojvodove deti, princovia Charles, Andrew a Edward a princezná Anna, či jeho vnukovia - princovia William a Harry. Na konci procesie pôjde v aute kráľovná, ktorú bude sprevádzať dvorná dáma. Na rozdiel od ostatných, panovníčka do kaplnky príde aj z nej odíde bočným vchodom.Počas procesie, pozdĺž ktorej trasy budú stáť ďalší príslušníci britských ozbrojených síl, zaznejú čestné salvy a bude zvoniť zvon.O 15:00 sa začne celonárodná minúta ticha na počesť zosnulého vojvodu, ktorej začiatok aj koniec bude signalizovať výstrel zo zbrane. Následne sa začne obrad, ktorý povedie windsorský dekan David Conner. Požehnanie prednesie arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Po obrade vojvodu uložia do kráľovskej hrobky.Vojvodova rakva bude prikrytá jeho osobnou zástavou, ktorá zobrazuje prvky z jeho života, od jeho gréckeho pôvodu až po britské tituly. Na oltári v kaplnke bude vystavených viacero predmetov, ktoré si vojvoda vybral sám a odzrkadľujú jeho život. Medzi nimi budú jeho insígnie, medaily, vyznamenania, obušok poľného maršala či krídla Britského kráľovského letectva.Deň po pohrebe sa v Spojenom kráľovstve skončí štátny smútok. Kráľovská rodina bude mať smútok ešte ďalší týždeň, jej členovia však budú pokračovať vo svojich povinnostiach a pri vhodných príležitostiach budú nosiť smútočné pásky.Princ Filip zomrel v 9. apríla vo veku 99 rokov. "Jej veličenstvo Kráľovná s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie jej milovaného manžela, jeho kráľovskej výsosti princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na hrade Windsor," oznámil vtedy Buckinghamský palác.