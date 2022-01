Pohronie bude v jarnej časti Fortuna ligy viesť česká trénerská dvojica Bittengl – Adler

Hlavnou úlohou je záchrana

Na predposledného strácajú päť bodov

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa budú viesť v jarnej časti Fortuna ligy českí tréneri. Pozíciu hlavného bude zastávať Martin Bittengl, jeho asistentom bude Lubomír Adler.V oboch prípadoch ide o pomerne neznáme mená v slovenských futbalových kruhoch.Do posledného tímu fortunaligovej tabuľky po jeseni ich doviedol nový športový manažér Patrik Furka, ktorý doposiaľ pôsobil ako skaut a futbalový sprostredkovateľ.Hlavnou úlohou nového trénerského dua bude zachrániť v Žiari nad Hronom najvyššiu futbalovú súťaž aj pre ďalšiu sezónu."Hľadali sme takpovediac nové tváre, napriek tomu majú títo tréneri vlastnosti a skúsenosti, ktoré práve teraz potrebujeme. V prípade 37-ročného Martina Bittengla ide o mladého, moderného a veľmi progresívneho trénera, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako technický riaditeľ mládežníckej akadémie vo Vancouveri v Kanade. O jedenásť rokov starší Lubomír Adler je zasa jeho vhodným vyvážením. V minulosti pôsobil ako športový riaditeľ mládeže v Baníku Ostrava a ako tréner dosiaľ naposledy v českej III. lige v FC Hlučín. Veľmi dobre poznám systém jeho práce. Som presvedčený, že kombinácia progresivity, entuziazmu a skúsenosti, ktoré sa skĺbia v oboch tréneroch, bude pre nás kľúčom k záchrane vo Fortuna lige," uviedol Patrik Furka na klubovom webe fkpohronie.sk.Pôvodne mali v tíme zo Žiaru nad Hronom začať so zimnou prípravou 10. januára, ale prvé tréningy ešte v oklieštenom zložení odštartovali už o päť dní skôr."Zimná príprava už bola naplánovaná predchádzajúcim realizačným tímom so začiatkom 10. januára. Aj vzhľadom na postavenie v tabuľke sme chceli začať trocha skôr. Ešte nebudeme mať pohromade celý káder hráčov. Takže začíname trénovať s časťou tímu a pripoja sa aj hráči, ktorých chceme vyskúšať, spoločne odohráme jeden prípravný zápas. V pondelok 10. januára sa pripoja ďalší hráči a príde už aj hlavný tréner Bittengl, ktorému sa skôr z Kanady nepodarilo pricestovať. Potom už začneme naplno trénovať," vysvetlil Furka.V ťažko skúšanom tíme FK Pohronie sa už v aktuálnej sezóne vystriedali viacerí tréneri. Súťažný ročník začal Gergely Geri a po ňom tím dočasne viedol Štefan Zaťko.Toho zasa vystriedal mladý Španiel Pablo Villar, ale pod jeho vedením klub získal iba päť bodov z deviatich zápasov.V tabuľke je s desiatimi bodmi na poslednej 12. priečke s mankom piatich bodov na predposledný FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a šiestich bodov na nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš a tiež bez šance dostať sa do nadstavbovej časti o titul.