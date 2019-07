Pohronie sa teší na Slovan, kapitán Pellegrini: Dáme do toho všetko

Na snímke zľava PR manažér Martin Baláž, športový riaditeľ Róbert Jež, tréner A - mužstva Rastislav Urgela, hlavný tréner A - mužstva Milan Nemec a kapitán A - mužstva Lukáš Pellegríni počas tlačovej konferencie FK Pohronie pred začiatkom futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 v Žiari nad Hronom 17. júla 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 18. júla (TASR) – Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FK Pohronie odohrá prvý duel v novom ročníku Fortuna ligy 2019/2020 na domácej pôde. V sobotu o 20.00 hodine v Žiari nad Hronom pod umelým osvetlením privíta majstrovský Slovan Bratislava."Belasí" po vyradení z Ligy majstrov už v prvom predkole so Sutjeska Nikšič si bude chcieť napraviť pošramotenú reputáciu, no podľa vyjadrení hráčov Pohronia to nebudú mať rozhodne jednoduché.uviedol pre TASR kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini, ktorý na druhej strane priznal i miernu nervozitu.FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa má v úvodných kolách sezóny silných súperov. Zmeria si totiž sily so všetkými slovenskými mužstvami, ktoré účinkujú v pohárovej Európe. Doma hostí v prvom kole už spomínaný bratislavský Slovan a následne cestuje do Dunajskej Stredy a Ružomberka. V štvrtom kole privíta doma Trnavu.podotkol Pellegrini.Na úvodný duel Pohronia so Slovanom Bratislava je už štadión v Žiari nad Hronom s kapacitou 2309 divákov vypredaný. V tomto regióne prirovnávajú zápas s majstrom SR za sviatok.predostrel pocity i taktiku kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini.Jeho tím bude môcť po stredajšej blamáži slovenského majstra v prvom predkole LM v Nikšiči ťažiť aj z podlomenej psychiky Slovanistov. Navyše v kádri nováčika sa má podľa avíza trénerov Nemca a Urgelu objaviť nová 'exotická' posila z Burkiny Faso Cedric Badolo, ktorá sa v príprave ukázala vo veľmi dobrom svetle.charakterizuje africkú posilu pred úvodným súťažným zápasom sezóny so Slovanom hlavný tréner FK Pohronie Milan Nemec.