Pohronie zdolalo v 17. kole Fortuna ligy Nitru 3:1

V sobotňajšej dohrávke 17. kola futbalovej Fortuna ligy zvíťazil posledný tím tabuľky FK Pohronie nad FC Nitra 3:1.



Hralo sa v Žiline, podmočený trávnik štadióna FK Pohronie totiž nebol spôsobilý na odohratie stretnutia.

FK Pohronie - FC Nitra 3:1 (1:1)



Góly: 13. a 90.+4 Da Silva (z 11 m), 80. Štrba - 30. Pagliuca. Rozhodovali: Dohál – Borsányi, Mihalík, ŽK: Heurtaux - Kolčák, bez divákov



FK Pohronie: Hrdlička – Britto (46. Fadera), Štrba, Pavlík, Petrák (65. Heurtaux) – Weir (65. Mazan), Bangala – Blahút, Chvěja (90.+2 Badolo), Galuška (60. Ladji) – Da Silva



FC Nitra: Šípoš – Fabiš, Ba, Kolčák, Regäsel (86. Celebi) – Mustafič, Chríbik (46. Käuper) – Mészáros (66. Kurt), Pagliuca (83. Franko), Šefčík – Jendrišek

Pohronie vstúpilo do zápasu lepšie a po faule Pagliucu na Bangalu malo výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil Da Silva, Šípoš nevystihol smer strely a Nitra prehrávala - 1:0. Pagliuca napravil svoju chybu po polhodine hry, po prihrávke od Šefčíka napriahol z 20 m a na jeho krížnu strelu, ktorá ešte trochu "zaplávala", nemal Hrdlička nárok - 1:1. Ďalší vzruch sa udial pred niektorou z brán až po zmene strán. V 51. minúte zmätok pred Hrdličkom nevyužili Mustafič a po ňom ani Kolčák, keď lopta poskakovala v šestnástke domácich. V 70. minúte takmer Pohronie strelilo vedúci gól, no striedajúci Mazan v dobrej príležitosti poslal loptu iba do žrde. Na Pohronie sa napokon usmialo šťastie, v 80. minúte zakončil zo šiestich metrov presne k pravej žrdi Štrba - 2:1. V závere Nitra vsadila všetko na jednu kartu a Da Silva definitívne zažehnal jej bodové nádeje - 3:1.