Pohronská hradná cesta približuje históriu 16 hradných lokalít

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žarnovica 25. júla (TASR) - Históriu 16 hradných lokalít vinúcich sa popri toku Hrona približuje Pohronská hradná cesta. Projekt vznikol ako jedna z produktových línií Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ako turistickej destinácie. Jeho autori si od neho sľubujú najmä zvýšenie návštevnosti jednotlivých hradov, a tiež rozvoj turistickej infraštruktúry v ich okolí.Ratibor Mazúr z hradu Revište, ktorý je autorom myšlienky budovania Pohronskej hradnej cesty, priblížil, že hrady na tejto trase v minulosti plnili obrannú funkciu ciest vedúcich k stredoslovenským banským mestám. Niektoré z nich už zanikli, iné existujú dodnes a pracuje sa na ich obnove.priblížil Mazúr. Ide napríklad o Zvolenský zámok, hrad Peťuša, Pustý hrad, hrad Šášov a Revište, či Kláštor v Hronskom Beňadiku.Projekt má za cieľ zvýšiť návštevnosť týchto lokalít a zároveň prispieť aj k budovaniu turistickej infraštruktúry v regiónoch. "poznamenal Mazúr s tým, že hrady na trase by mohli návštevníkov do regiónov prilákať na viac dní a nie iba na jednodňovú turistiku.Unikátnosťou trasy má byť jej dostupnosť viacerými spôsobmi - pešo, na bicykli a splavom rieky Hron. Jej atraktívnosť má zvýšiť aj jednotný hradný mobiliár. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK n. o. a Slovenskou komorou architektov už vyhlásila architektonicko - krajinársku súťaž na tento mobiliár.Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera, ktorý vo štvrtok navštívil niektoré hrady zapojené do projektu, je podpora turizmu to, čo môže kraju pomôcť v ďalšom rozvoji.skonštatoval počas návštevy hradu Revište. Cieľom jeho štvrtkovej návštevy bol aj Pustý hrad.zažartoval.Kraj podľa jeho slov podporil vznik Pohronskej hradnej cesty aj finančne, a to prostredníctvom podpory oblastných organizácií a prostredníctvom rozvojovej agentúry kraja.