Pohronskú Polhoru a Michalovú potrápia výrazné odstávky elektriny

Brezno 27. augusta (TASR) – Obyvateľov horehronských obcí Pohronská Polhora a Michalová čakajú do 3. septembra viaceré odstávky elektriny. Výnimkou je štátny sviatok 29. augusta a víkend, kedy bude odber elektriny bez obmedzení. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) tam v týchto dňoch plánuje nátery stožiarov vysokého napätia.konštatoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti SSD Žilina.Zdôraznil, že za nepriaznivého počasia sa pracovať nebude, takže nedôjde ani k vypnutiu prúdu. V takom prípade sa počíta s náhradnými termínmi v období od 13. do 21. septembra, opäť s výnimkou víkendu.Podľa Gejdoša nový náter dostane 28 stožiarov vysokého napätia. Mal by ich chrániť pred vplyvom počasia najmenej ďalších 20 rokov. Napriek tomu, že natieračské práce prinesú obyvateľom určité obmedzenia, v konečnom dôsledku budú znamenať predĺženie životnosti distribučného vedenia a bezpečnejšiu dodávku elektrickej energie.