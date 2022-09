Poistenci Union ZP majú moderné endoskopické operácie už aj v PainClinic v Bratislave úplne zadarmo

9.9.2022 (Webnoviny.sk) - Viac stresu, sedavé zamestnania, menej športu a horší životný štýl – to všetko sa podpísalo na náraste počtu pacientov, ktorých trápia ochorenia chrbtice. Problémy majú mladšie, aj staršie ročníky. Union zdravotná poisťovňa teraz prichádza s dobrou správou -"Pri endoskopických operáciách sa používa finančne náročný zdravotnícky materiál, ale my sme veľmi radi, že našim poistencom môžeme ponúknuť modernú zdravotnú starostlivosť. To je našim cieľom – posúvať sa dopredu a umožniť využívanie medicínskeho pokroku aj v slovenskej praxi," povedala členka predstavenstva Unionu Elena Májeková.Union ZP je jedinou poisťovňou, ktorá spomínané zákroky a indikovanú liečbu svojim poistencom v tomto zariadení plne uhrádza. S PainClinic sa navyše dohodla aj na komfortných čakacích dobách na ambulanté vyšetrenia v odboroch neurológia, urológia a algeziológia. "Naši poistenci budú vybavení maximálne do troch týždňov, čo je pri súčasnom dopyte po týchto špecializáciách mimoriadne dobrá čakacia lehota," hovorí E. Májeková. Zároveň dodáva, že spolupráca je dohodnutá aj pre jednodňové operačné zákroky v odbornosti chirurgia, urológia, gynekológia a algeziologický stacionár.Vhodnosť zákroku pre pacienta samozrejme určí lekár v rámci vyšetrenia v špecializovanej ambulancii. Pred objednaním je potrebné mať výmenný lístok.Informačný servis