Poistenie invalidity pomôže, aj keď Sociálna poisťovňa neprizná invalidný dôchodok

28.11.2024 (SITA.sk) -"Najčastejšie sa o komerčné poistenie invalidity zaujímajú živitelia rodín, majitelia hypoték, ale aj ľudia, ktorí majú v rodine históriu rôznych civilizačných chorôb," prezrádza, a dodáva: "Výhodou komerčného poistenia je, že klient dostane plnenie ihneď, ako preukáže potvrdenie od posudkového lekára Sociálnej poisťovne o invalidite. V štátnej poisťovni však žiadateľ na priznanie vyplácania invalidného dôchodku musí splniť aj ďalšie podmienky ako napríklad počet rokov dôchodkového poistenia, čo nie každý splní. Okrem toho, po administratívnej tortúre s dokladovaním lekárskych správ k priznaniu invalidity žiadatelia na rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku čakajú niekoľko mesiacov aj vyše roka."Invaliditu, teda mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudzujú na základe predložených lekárskych správ posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Okrem zdravotných dôvodov (uznania invalidity nad 40 %) je pri nároku na invalidný dôchodok potrebné splniť aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia, ktoré zákon stanovuje podľa veku poistenca.Pri posudzovaní invalidity sa najčastejšie podľa údajov Sociálnej poisťovne za 1. polrok 2024 zohľadňovali onkologické diagnózy, ktoré predstavovali vyše polovice zo všetkých nových prípadov invalidity s mierou poklesu schopnosti vykonávať prácu nad 70 %. Druhou najčastejšou diagnózou, ktorá viedla k plnej invalidite, boli duševné poruchy a poruchy správania. Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je v súčasnosti 550 eur. Sociálna poisťovňa aktuálne vypláca vyše 79-tisíc takýchto invalidných dôchodkov."Invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ak je priznaný, síce klientom pomôže so základnými výdavkami napríklad na jedlo či lieky, no nevyrieši ich veľké finančné záväzky, ako je hypotéka. Riešením je napríklad poistenie úveru (tzv. úverová asistencia), kde môže byť poistená smrť, invalidita alebo aj kritické ochorenie," vysvetľujea dopĺňa: "Poistenie úveru môže uzatvoriť nielen jednotlivec, ale aj pár. Je ideálne pre ľudí, ktorí čerpajú hypotéky alebo majú rodiny. Uvedomujú si, aké je dôležité zabezpečiť výpadok príjmu v prípade vážnej choroby alebo úrazu. Ak bude poistený uznaný invalidným, komerčné poistné plnenie mu pomôže zvládnuť nepriaznivú situáciu, udržať si životnú úroveň či zaobstarať liečebné pomôcky. Rozumné je myslieť na poistenie invalidity aj v prípade, ak má klient rizikovejšie povolanie ako vodič, pilčík, elektrikár alebo vykonáva rizikový šport."Poistenie invalidity je ideálnym riešením nielen pre živiteľov rodiny, majiteľov hypoték, športovcov, ľudí s nebezpečným povolaním, ale aj pre klientov, ktorým hrozí nepriznanie invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne.Poistenie invalidity môže byť samostatné pripoistenie alebo môže byť súčasťou poistenia úveru. Poistnou udalosťou je v závislosti od zvoleného variantu smrť, invalidita, prípadne aj kritická choroba. V prípade prvej poistnej udalosti sa poistné plnenie vyplatí a poistenie zaniká. Je to v podstate poistenie prvého rizika, teda toho, ktoré zo súboru nastane ako prvé.Preto je táto kombinácia finančne výhodnejšia a klient môže byť poistený aj na vyššie poistné sumy. "Kvalitný finančný sprostredkovateľ dokáže vysvetliť klientovi význam a podmienky tohto pripoistenia. Klient by mal mať určite poistené veľké riziká – smrť/invaliditu/kritické choroby/trvalé následky. A platí to dvojnásobne, ak má klient hypotéku a nemá dostatočné úspory – bez životného poistenia by nemal urobiť ani krok. Poistenie invalidity je základom dobre nastaveného poistenia," dodáva Beata Ihring.Novinkou v poistení invalidity je tzv.– dojednáva sa v detskom poistení a je určené deťom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dospelosti. Ak bude poistené dieťa uznané invalidným z mladosti, poistné plnenie mu dokáže zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok či nevyhnutnú úpravu bytu. Novinku však neponúkajú všetky poisťovne.Záujemca o poistenie invalidity si môže poistiť invaliditu následkom choroby alebo úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % alebo o 70 % samostatne (s konštantnou alebo lineárne klesajúcou poistnou sumou) alebo invaliditu s rentovou výplatou."Pri verzii s rentovou výplatou je klientovi v prípade poistnej udalosti každý mesiac vyplácaná mesačná renta podľa dohodnutej výšky. Ja však toto pripoistenie neodporúčam, lebo poisťovňa pravidelne preveruje, aká je aktuálna miera poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť, a ak nastala u klienta zmena v zdravotnom stave k lepšiemu, má poisťovňa právo rentu odobrať. Iná situácia je pri pripoistení invalidity s jednorazovou výplatou, keď sa celá poistná suma vyplatí a poisťovňa už neskôr nič neskúma," upozorňuje Beata Ihring. Klient sa môže rozhodnúť, ako tieto peniaze využije – či na splatenie hypotéky, pokrytie životných nákladov či na liečbu. Pokiaľ je suma dostatočne vysoká, môže časť aj investovať a zisk z nej si nechať vyplácať.Mesačná suma za poistenie invalidity sa pohybuje od 20 do 30 eur. Jeho výpočet je veľmi individuálny, závisí od poisťovne, rôznych zliav či lekárskych diagnóz aj výšky poistnej sumy. "Dôležité je poctivé vyplnenie zdravotného dotazníka pri žiadaní o životné poistenie, pretože nie každý splní podmienky. Napríklad ľudia, ktorí majú už za sebou vážnejšie alebo často sa opakujúce diagnózy ako chrbticové syndrómy. Časté sú aj výluky na existujúceho ochorenia," spresňuje Beata Ihring. Výlukou je aj trestný čin či úraz s pričinením alkoholu.Prečo rastie záujem o poistenie invalidity? Dôvodom je rast nákladov na život na Slovensku a priemerná výška čiastočného invalidného dôchodku (do 70 %), ktorá je aktuálne iba 260,72 eura. Priemerná výška plného invalidného dôchodku je 550 eur. Pri strate čistého príjmu z dôvodu invalidity napríklad vo výške 1 000 eur je výpadok financií pre domácnosť enormný. Okrem tohto sa musí klient vyrovnať s ďalšími nákladmi na liečbu, úpravu bytu, so sťaženým spoločenským uplatnením a s celkovým poklesom životnej úrovne. Nespornou výhodou poistenia invalidity je výplata poistného, aj keď klientovi Sociálna poisťovňa neprizná invalidný dôchodok.