Poistná udalosť v zahraničí. Čo všetko by ste mali mať pred cestou v poriadku?

27.6.2022 (Webnoviny.sk) -Kľúčovým nielen pri ceste do zahraničia, ale aj u nás na Slovensku je platné povinné zmluvné poistenie vozidla, pretože vás chráni v prípade škodovej udalosti, ktorou ste spôsobili škodu na cudzom vozidle, majetku alebo zdraví. "Škodu, ktorú vodič spôsobil na inom vozidle a prípadné škody na zdraví ostatných účastníkov dopravnej nehody, za vinníka hradí poisťovňa z povinného zmluvného poistenia. Ak vinník PZP nemá, náhradu škody poškodenému za neho uhrádza Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu a následne ju od vinníka vymáha formou regresu. Tieto škody však de facto platia všetci ostatní zodpovední vodiči, pretože príjmy garančného fondu sú tvoreného z poistného z PZP," vysvetľuje Eva Jacková, manažérka pre komunikáciu SLASPO. Doklad o platnosti PZP takzvaná biela karta, zabezpečuje v prípade potreby plnenie pri vyššie spomenutých situáciách. Apelovať na platnosť PZP je dôležité najmä kvôli ochrane klienta. "Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že kvôli dvom nezaplateným dňom v prípade škody, si bude poisťovňa od účastníka, ktorý nehodu spôsobil nárokovať dokonca až 100% -tné plnenie. Je to samozrejme skôr ojedinelý prípad, nakoľko v takýchto prípadoch poisťovňa berie do úvahy počet nezaplatených dní, ako aj platobnú disciplínu klienta. Je však určite dobré mať povinné zmluvné poistenie pred cestou v poriadku," potvrdzuje Štefan Fajnor Riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal. Okrem kontroly platnosti PZP je dôležité overiť si, či biela karta obsahuje krajiny, kam dovolenkujúci cestuje.Vyčerpávajúca cesta a dlhé hodiny strávené na cestách zvyšujú riziko nehody. Preto je dobré myslieť aj na prípady, kedy môže vzniknúť škoda na vlastnom vozidle, či už vlastnou vinou, počasím alebo inou neočakávanou okolnosťou a mať v poriadku aj havarijné poisteniePodľa údajov SLASPO, počet registrovaných vozidiel v SR v roku 2021 presiahol 3,43 milióna. "Havarijné poistených je z nich len necelých 21 %. Počet poistných udalostí plnených z PZP v roku 2021 bol takmer 120 tisíc a z havarijného poistenia 177 tisíc," hovorí Jacková. Ďalej dopĺňa, "je nutné si uvedomiť, že ak vodič nemá havarijné poistenie, tak pri nehode, ktorú sám zavinil, si škodu na vlastnom vozidle musí hradiť v celom rozsahu sám."Ako súčasť cestovného poistenia ponúkajú viaceré poisťovne aj balík autopoistenia spolu s asistenčnými službami, v prípade cesty do zahraničia, na ktoré klienti často zabúdajú alebo ich nevyužijú "Takýto balík väčšinou kryje náklady na ubytovanie, odťahovú službu a príjazd servisného technika. Rozsah krytia samozrejme závisí už od konkrétnej poisťovne," dopĺňa Fajnor. Medzi najčastejšie chyby, na ktoré odborníci upozorňujú je výber poistenia na základe najnižšej ceny. "V prípade, ak si klient nie je istý výberom, odporúčame vždy obrátiť sa na profesionála, ktorý mu nastaví presne také poistenie, aké potrebuje," pokračuje Fajnor. Poisťovna Union pre Finportal zároveň dopĺňa, "v prípade škodovej udalosti je odborník klientovi k dispozícii a vedia tak spoločne predísť častej chybe, akou je neskoré nahlásenie škodovej udalosti, či nedodanie všetkých požadovaných podkladov, ktoré sú potrebné pre ukončenie poistnej udalosti, ako tlačivo "hlásenie škodovej udalosti", vodičský preukaz a technický preukaz."