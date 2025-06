Poisťovňa KOOPERATIVA odporúča, ako riešiť vzniknuté udalosti počas tohtoročnej dovolenky v zahraničí

Ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti

Ochorenie alebo úraz

Stratená alebo ukradnutá batožina či doklady

Dopravná nehoda

Extra dopravná prvá pomoc na diaľku

Kedy je treba nahlásiť poistnú udalosť na dovolenke?



Poisťovňa KOOPERATIVA odporúča spravidla kontaktovať NONSTOP asistenčnú linku poisťovne bezodkladne po vzniku poistnej udalosti - najneskôr do 24 hodín od udalosti.



V prípade, že nejde o akútny problém, ale klient má zo svojho cestovného poistenia nárok na preplatenie vzniknutých nákladov, udalosť môže nahlásiť aj po návrate domov – najneskôr však do 30 dní.



Klienti môžu nahlasovať poistné udalosti aj online alebo zaslaním vyplneného tlačiva poštou. V oboch prípadoch je nutné poisťovni predložiť aj všetky požadované podklady, vrátane bločkov, faktúr, fotografií, kópií zdravotných správ a policajných správ.



27.6.2025 (SITA.sk) -Poisťovňa KOOPERATIVA odporúča uzatvoriť zahraničné cestovné poistenie ešte pred odchodom zo Slovenska. "V prípade potreby je možné uzatvoriť cestovné poistenie aj po príchode do zahraničnej destinácie – v tom prípade je však potrebné rátať s lehotou päť dní, kým vstúpi do platnosti," hovorí Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.Štatistiky najväčšej poisťovne na Slovensku ukazujú, že približne pätina klientov spomedzi všetkých, ktorí si za ostatné 4 roky uzavreli produkt zahraničného cestovného poistenia MARCO POLO, riešila nejaký typ poistnej udalosti. Najčastejšie ide o preplácanie liečebných nákladov, čo potvrdzujú aj údaje z asistenčnej linky poisťovne"Naši klienti sa na našu asistenčnú linku obracajú najčastejšie s problémami súvisiacimi s liečebnými nákladmi. Z ochorení ide o prípady gastrointestinálnych ťažkostí, úpal, dehydratáciu alebo kožné prejavy. Čo sa týka úrazov, najčastejšie ide o ošetrenia po pádoch, poraneniach spôsobených morským ježkom či ostrými kameňmi," uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a dodáva, že v letnej sezóne, teda v mesiacoch jún, júl a august, je počet hovorov na asistenčnú linku v rámci cestovného poistenia približne štyri až päťkrát vyšší v porovnaní s ostatnými mesiacmi.Poisťovňa KOOPERATIVA pripravila prehľad základných odporúčaní, akým spôsobom čo najefektívnejšie riešiť situácie, ktoré majú potenciál znepríjemniť dovolenkový pobyt."Ak klient s uzavretým cestovným poistením potrebuje nahlásiť akúkoľvek poistnú udalosť v zahraničí, základným pravidlom je, spojiť sa vždy v čo najkratšom čase s operátormi asistenčnej linky. Asistenčná linka poisťovne +421 268 20 20 60 je k dispozícii NONSTOP. Skúsení operátori urýchlene poradia ďalší postup v danej situácii," vysvetľuje Silvia Nosková Illášová. Poisťovňa preto odporúča mať kontakt na túto asistenciu vždy poruke, a to aj spolu s číslom poistnej zmluvy.V prípade ochorenia alebo úrazu je potrebné kontaktovať NONSTOP asistenčnú linku poisťovne ešte pred vyhľadaním miestneho lekára. "Operátor odporučí zdravotnícke zariadenie v okolí, ktoré bude vzhľadom na daný problém a podmienky poistenia klienta najvhodnejšie navštíviť," odporúča zástupkyňa Kooperativy a zároveň upozorňuje na výnimku tohto pravidla: v prípade život ohrozujúceho stavu alebo vážneho zranenia je nevyhnutné kontaktovať neodkladne miestnu zdravotnícku záchrannú službu a až potom asistenčnú linku poisťovne.Poisťovňa upozorňuje, že v prípade ambulantného ošetrenia musia klienti rátať s úhradou. Dôležité je však vyžiadať si pre potreby poisťovne lekársku správu a uschovať si doklad o platbe za ošetrenie a predpísané lieky. "V prípade vážnejšej situácie a hospitalizácie sa o všetko postará poisťovňa: cez svoju asistenčnú službu komunikuje s ošetrujúcimi špecialistami a zabezpečí úhradu liečebných nákladov, ako aj prípadný prevoz domov. V takom prípade na mieste klient neplatí nič," vysvetľuje Silvia Nosková Illášová.V tomto prípade poisťovňa radí v prvom kroku nahlásiť udalosťa vyžiadať si od nej potvrdenie. Hneď na to je potrebné kontaktovať"Napríklad, ak dôjde k strate alebo poškodeniu batožiny na letisku, operátor linky poradí, ako situáciu reklamovať u leteckej spoločnosti a požiadať o refundáciu. Asistenčná služba tiež pomôže v rámci cestovného poistenia získať náhradné cestovné doklady," približuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.Pri autonehode v zahraničí sa odporúča zavolať vždy najskôr políciu. V niektorých krajinách je ňou vystavený protokol o nehode podmienkou pri prechode poškodeného auta cez hranice. "Tento dokument tiež vyžaduje poisťovňa pre preskúmanie a vyriešenie škodovej udalosti," upozorňuje Silvia Nosková Illášová a dodáva, že kontaktovanie asistenčnej linky poisťovne priamo z miesta je rovnako potrebný a užitočný krok. "Operátorporadí ako postupovať pri vyhotovení správy o nehode spolu s fotografiami či videami z miesta nehody. V prípade potreby tiež dokáže zabezpečiť tlmočenie alebo pomôcť s vybavením iných náležitostí, čo dokáže našich klientov výrazne odbremeniť."Súčasťou cestovného poistenia MARCO POLO od poisťovne KOOPERATIVA je aj bezplatná služba Dopravná asistencia, ušitá na mieru pre letecké dovolenky. Ak dôjde kvôli nečakaným okolnostiam k zrušeniu vášho letu, alebo let mešká viac ako 3 hodiny, operátori tejto špeciálnej služby na nonstop linke +421 220 570 546 klientom pomôžu získať za vzniknutú situáciu úplnú alebo čiastkovú refundáciu nákladov, na ktorú majú podľa poistnej zmluvy nárok. Táto telefonická asistencia tiež nájde alternatívne spoje v prípade meškajúceho vlaku, resp. autobusu v cudzine.Informačný servis