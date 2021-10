Poisťovňa MetLife má od septembra 2021 nového generálneho riaditeľa Pavla Dorčáka

MetLife na Slovensku

O spoločnosti MetLife

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poisťovňa MetLife má na Slovensku a v Českej republike od septembra nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním po schválení regulačných úradov doterajší finančný riaditeľ Pavol Dorčák. Dorčák tak nahradil Maria Valdesa, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2014. Valdes bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti MetLife Mexico, ktorá je jednou z najväčších spoločností v rámci celosvetového pôsobenia MetLife.Dorčák nastúpil do MetLife na Slovensku v marci 2006 a zastával pozície v oblasti financií a interného auditu. V januári 2011 sa stal finančným riaditeľom pre Slovensko. Do svojej predchádzajúcej funkcie finančného riadenia na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Rusku a Ukrajine bol menovaný v januári 2018 a svojim pôsobením výrazne prispel k úspechu českých a slovenských spoločností. Informoval o tom riaditeľ marketingu a komunikácie MetLife CZ&SK Milan Drdoš."Som poctený, že môžem na Slovensku a v Čechách viesť také unikátne a úspešné spoločnosti. Zároveň som hrdý na profesionálne tímy ľudí, ktorými v oboch krajinách disponujeme. Chcel by som každého ubezpečiť, že priorita spoločnosti sa nemení – uspokojovanie potrieb našich súčasných a budúcich zákazníkov a poskytovanie prvotriedneho servisu za pomoci vlastnej agentúrnej siete, špičkových maklérskych spoločností a obchodných partnerov," uviedol nový generálny riaditeľ Dorčák. "Osobne vidím významný potenciál pre rozvoj spoločností v oboch krajinách a je mojím cieľom a zároveň poslaním naplno ho využiť,” dodal.Pavol Dorčák má 43 rokov, je ženatý, má dve deti a vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com Informačný servis