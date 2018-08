Poisťovňa NOVIS si vybrala na svoju expanziu IBM Cloud

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť IBM (NYSE: IBM) dnes oznámila, že NOVIS, rastúca európska poisťovňa, si vybrala IBM Cloud, aby urýchlila svoju expanziu na zahraničných trhoch. Cloud spoločnosti IBM poisťovni NOVIS umožní zefektívnenenie obchodných procesov a rýchlejšie prijímanie inovácií v bezpečnom prostredí. V súčasnosti NOVIS prevádzkuje svoje IT systémy v cloude vo všetkých pobočkách, v desiatich európskych krajinách.Poisťovňa NOVIS bola založená s podporou medzinárodného kapitálu so sídlom v Bratislave. V súčasnosti poisťovacia spoločnosť NOVIS pôsobí na trhoch v Rakúsku, Nemecku, na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Fínsku. V roku 2017 začala pôsobiť v Taliansku a začiatkom roka 2018 vo Švédsku a na Islande."Od začiatku sme verili, že zavedenie skutočne nových a inovatívnych finančných produktov sa dá najlepšie dosiahnuť vytvorením novej spoločnosti zameranej na inovácie," hovorí Siegfried Fatzi, generálny riaditeľ poisťovacej spoločnosti NOVIS.NOVIS sa zameriava na poskytovanie skutočne inovatívnych služieb svojim zákazníkom. Koncept poisťovne NOVIS zahŕňa viac ako 25 inovácií, ktoré v minulosti na poistnom trhu neboli dostupné. Sú prehľadne usporiadané do piatich rovnako dôležitých pilierov zastúpených v NOVIS Pentagone inovácií vrátane nových foriem úspor, širokej škály poistenia, nových spôsobov využitia kapitálu, či rozšírenej flexibility a likvidity.Keďže poisťovňa rástla a začala rýchlo expandovať na európskych trhoch, sústredila sa na zefektívnenie svojich obchodných procesov a začala hľadať flexibilné modely IT infraštruktúry. Nové generácie klientov, ktorí používajú mobilné technológie a sociálne siete v každodennom živote, vyžadujú od firiem prozákaznícke správanie, vyššiu flexibilitu a optimalizované multikanálové interakcie s minimálnym rizikom.Spolu s plánmi na rozšírenie svojich poisťovacích služieb do ďalších krajín po celom celom svete potrebovala spoločnosť NOVIS vysoko spoľahlivú, flexibilnú a bezpečnú cloudovú infraštruktúru, ktorá by jej umožnila rásť, spolu s rastom jej podnikateľských aktivít. Preto sa poisťovňa NOVIS rozhodla presunúť svoje IT systémy do cloudovej infraštruktúry IBM s virtualizáciou VMware."Inovatívnym poisťovniam ako je NOVIS ponúka cloud computing významné zlepšenia. Pomáha nám transformovať a optimalizovať naše operácie, zlepšovať správu a transparentnosť, ako aj rýchlo meniť našu obchodnú stratégiu v závislosti od požiadaviek našich zákazníkov. Zároveň sme chceli riadiť naše podnikové systémy v prostredí cloudu bez zvýšenia nákladov, ak je naša spotreba cloudu konštantná. Pri porovnávaní výkonnosti našich podnikových systémov s cloudovými službami od viacerých poskytovateľov sa IBM Cloud ukázal pre nás ako najvýhodnejší," hovorí Siegfried Fatzi, generálny riaditeľ poisťovne NOVIS."NOVIS je len jedným z viacerých príkladov, ako môže IBM pomôcť zákazníkom presadiť sa svojimi nápadmi na svetových trhoch s požadovanou rýchlosťou, škálovateľnosťou a elasticitou," dodáva Zuzana Kocmaníková generálna riaditeľka spoločnosti IBM v Českej republike a na Slovensku.IBM Cloud zrýchľuje digitálnu transformáciu v celosvetovom odvetví poisťovníctva tým, že poskytuje bezpečnú platformu pre vytváranie a rozvoj nových podnikateľských príležitostí prostredníctvom služieb, ako sú analytika, umelá inteligencia či blockchain. Dnešné oznámenie nadväzuje na nedávne oznámenie spoločnosti IBM, že nemecké súkromné poisťovne sa pripojili k IBM a najväčšej nemeckej štátnej zdravotnej poisťovni, a uchovávajú elektronickú zdravotnú dokumentáciu 17,5 miliónov svojich zákazníkov v IBM Cloude.