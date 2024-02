Poisťujete nehnuteľnosť? Pýtajte sa na riziká a zmluvu pravidelne aktualizujte

Nepodceňujte výber poistných rizík

Pravidelne prehodnocujte poistnú sumu

Myslite aj na ochranu mimo domova

1.2.2024 (SITA.sk) -Podľa štatistík KOMUNÁLNEJ poisťovne sú najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľnosti poruchy vodovodných rozvodov a zatečenie vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu. Najväčšie škody na majetku páchajú živly, preto je toto riziko zahrnuté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti ProDomo . Rodinný rozpočet však dokážu naštrbiť aj iné nečakané udalosti – vytečená klimatizácia, nevítaná "návšteva" zlodeja, výtržníci, ktorí posprejovali fasádu vášho domu a rozbili vám okno, alebo škody spôsobené zvieratami. "Zo skúseností našich klientov vieme, že život je nepredvídateľný, preto netreba podceňovať výber poistných rizík a spoliehať sa na vetu – mne sa to nikdy nestane. V rámci inovácie produktu ProDomo sme preto navýšili poistné limity pre viaceré riziká a do najvyššieho balíka Excelent sme zaradili napríklad aj poškodenie náhrobného pomníka v dôsledku živelnej udalosti, či možnosť pripoistenia straty zisku z prenájmu nehnuteľnosti," hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a pokračuje: "Poistnú ochranu nehnuteľnosti odporúčam rozšíriť aj o poistenie domácnosti, kde najčastejšie dochádza k zoskratovaniu elektrospotrebičov a následným požiarom. Okrem toho, že preplatíme škody na majetku v tzv. nových cenách, uhradíme aj náklady na znovuobstaranie osobných dokladov. V podobných situáciách klienti ocenia aj naše asistenčné služby, ktoré im pomôžu s odstraňovaním poistnej udalosti," dodáva špecialista na neživotné poistenie.Hoci dnes majitelia nehnuteľností pristupujú k svojmu majetku zodpovednejšie ako v minulosti, stále sa nájde dosť takých, ktorí majú svoju nehnuteľnosť poistenú "pod cenu". Pri novších nehnuteľnostiach financovaných hypotékou si väčšinou na poistnú sumu dohliadne banka. Aj tu sa však môže stať, že poistná suma v zmluve zodpovedá len hodnote poskytnutého úveru, a nie hodnote nehnuteľnosti. "Na otázku, či máte dobre nastavenú poistnú sumu, si musíte vedieť zodpovedať, či by ste v prípade totálnej škody za vyplatené finančné prostriedky dokázali zabezpečiť porovnateľné vlastné bývanie. Poistnú zmluvu je preto vhodné pravidelne prehodnocovať, a to najmä v prípadoch, kedy zvyšujete hodnotu vašej nehnuteľnosti," radí D. Zemánek. Podpoisteniu možno predísť aj indexáciou poistnej sumy, ktoré je automatickou súčasťou poistenia nehnuteľnosti od KOMUNÁLNEJ poisťovne. Znamená to, že poisťovňa každý rok automaticky zvýši poistnú sumu nehnuteľnosti, aby zodpovedala jej skutočnej hodnote.Pri uzatváraní poistenia, napríklad aj prostredníctvom našej kalkulačky , je dobré nielen poznať hodnotu svojej nehnuteľnosti a domácnosti, ale aj predvídať, čo všetko môžete svojím konaním spôsobiť susedom. Vo vašej poistke by preto nemalo chýbať poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré platí pre všetkých členov domácnosti aj mimo domova. Kým rodine žijúcej v rodinnom dome pomôže v prípadoch, kedy napr. dieťa rozbije neúmyselne susedovi okno, staršiemu manželskému páru žijúcemu v byte zase pomôže s náhradou škody, keď neúmyselne vytopia susedov. "U nás je, žiaľ, stále toto poistenie zaznávané, no uzatvoriť by som ho odporúčal naozaj každému. Poistnú sumu si môžete stanoviť sami, ale 10-tisíc eur považujem za minimum. Ideálne by to malo byť okolo 30 až 50-tisíc eur," uzatvára D. Zemánek.Informačný servis